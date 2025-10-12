Espana agencias

Lecornu encara dificultad de componer un gobierno en Francia ante objeciones de aliados

Por Newsroom Infobae

Guardar

París, 12 oct (EFECOM).- El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, se enfrenta a la difícil tarea de componer un equipo de gobierno para poder presentar los Presupuestos de 2026 cuanto antes por culpa de las reticencias de los partidos que hasta hace poco apoyaban al presidente francés, Emmanuel Macron.

Lecornu, nombrado por segunda vez jefe de Gobierno el pasado viernes por Macron unos días más tarde de haber presentado la dimisión, sigue trabajando para formar un gabinete que, según sus cálculos, podría estar listo "el lunes o el martes".

Ante la falta de informaciones oficiales, los medios franceses especularon con que el Consejo de Ministros podría incluso postergarse hasta el martes, lo que podría trastocar el calendario legal para que los Presupuestos de 2026 puedan estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2025.

Lo que sí que parece claro es que Lecornu, ya amenazado en el corto plazo por mociones de censura de la izquierda y de la ultraderecha de Marine Le Pen, tendrá la titánica misión de buscar ministros más allá del campo de los aliados macronistas.

El partido del exprimer ministro Édouard Philippe Horizontes y el del también antiguo jefe de gobierno François Bayrou Modem condicionan su participación en un Ejecutivo a una serie de medidas, entre ellas que haya un control presupuestario.

El derechista Los Republicanos (LR), que tuvo importantes roles en los últimos gobiernos con figuras como Michel Barnier (exprimer ministro) y Bruno Retailleau (titular de Interior), no entrará, oficialmente, en un gobierno de Lecornu.

Sin embargo, las fisuras internas en el LR -entre el líder del partido Retailleau y el jefe de los diputados Laurent Wauquiez- han llevado a ministras salientes, como Annie Genevard (Agricultura), a declarar que ella desea continuar con su puesto bajo la autoridad de Lecornu, en contra de lo acordado el sábado por la dirección del LR.

El jefe de Gobierno ha encontrado también ciertas objeciones en su propio partido, el macronista Renacimiento, donde su presidente, el exprimer ministro Gabriel Attal, acogió con frialdad la nueva nominación de Lecornu, dejando traslucir su desaprobación.

Mientras, el Partido Socialista (PS), clave para que Lecornu no sea tumbado a las primeras de cambio por la Asamblea Nacional, decidirá si apoya una moción de censura tras el discurso que el nuevo jefe de Gobierno debe pronunciar ante el hemiciclo los próximos días.

El primer secretario del PS, Olivier Faure, afirmó en 'La Tribune de Dimanche' que una disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas -decisión que corresponde a Macron- es la opción "más plausible" en este momento.

El líder socialista puso como línea roja a no sobrepasar la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que atrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, y aseguró que tumbarán al Gobierno "inmediatamente" en caso de que esta suspensión no sea efectiva.

Curiosamente, el mantenimiento de esta reforma es la condición del LR y Horizontes para brindar a Lecornu al menos un apoyo parlamentario.

"Presentaremos nuestra propia moción (de censura), si las condiciones no se cumplen", insistió Faure, quien volvió a afirmar que no tiene "ningún acuerdo" con el macronismo.

Lecornu presentó su dimisión el lunes 6 de octubre, tras solo 27 días en el cargo, alegando que no tenía condiciones para gobernar por las disensiones internas surgidas tras anunciar si equipo de ministros el domingo 5 de octubre.

El LR de Retailleau dinamitó el Ejecutivo por su firme oposición a que Bruno Le Maire, ministro de Economía de 2017 a 2024 al que culpa del deterioro de las finanzas públicas, fuese nombrado ministro de Defensa.

Francia atraviesa el periodo más inestable de la V República (desde 1958), pues ha visto pasar a cuatro primeros ministros en menos de dos años debido a una Asamblea Nacional fragmentada en tres bloques irreconciliables que surgió del adelanto electoral decretado por Macron a mediados de 2024, tras la debacle de su partido en las europeas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Modi y el embajador designado de EE.UU. en la India conversan sobre defensa y comercio

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo 12 de octubre de 2025

Infobae

La sana convivencia entre biodiversidad y rentabilidad agraria, en el pódcast de Efeagro

Infobae

El auge del vehículo eléctrico obliga a los mecánicos a especializar su formación

Infobae

El BBVA y Sabadell aguardan a conocer el resultado de la opa a finales de esta semana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Un padre que gastaba el 60% de su sueldo en pensión de alimentos consigue que la justicia reduzca la cifra: “La obligación alimentaria no puede llevar al deudor a la miseria”

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1