Espana agencias

La Infanta Sofía se estrena en la recepción del 12 de octubre arropada por la Reina y la Princesa Leonor

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Infanta Sofía ha asistido por primera vez a la recepción con la que los Reyes celebran todos los años en el Palacio Real la Fiesta Nacional y en la que se dan cita, además de las más altas instancias del Estado, representantes del mundo empresarial, cultural y social.

Así las cosas, por primera vez han sido los cuatro miembros de la Familia Real los que se han encargado de saludar, uno a uno, a los alrededor de un millar de invitados en el tradicional besamanos.

Por el Salón del Trono han desfilado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos sus ministros, salvo las ministras de Sanidad e Infancia, Mónica García y Sira Rego, en viaje oficial fuera de España, y los titulares de Igualdad y de Agenda 2030, Ana Redondo y Pablo Bustinduy.

También han acudido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pero no así el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Entre los asistentes este año, han estado los alcaldes de varias de las localidades afectadas por la dana que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre pasado, así como otras personalidades y representantes de organizaciones con los que los miembros de la Familia Real han tenido contacto durante el año.

Igualmente, y como es costumbre, también ha asistido buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, empezando por la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, la primera en saludar a los Reyes y sus hijas, con una reverencia.

En un momento en que la mirada está puesta a las perspectivas de paz en Oriente Próximo, también han acudido al Palacio Real el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, y la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, máxima representante de su país dado que Benjamin Netanyahu retiró a la anterior embajadora en mayo de 2024 debido al reconocimiento del Estado palestino.

MUESTRAS DE CARIÑO

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de sus hijas, han tenido especiales muestras de cariño en sus saludos hacia Miguel Herrero de Miñón, uno de los pocos 'padres' de la Constitución aún vivos, así como hacia el escritor Álvaro Pombo, ganador del Cervantes en 2024, y que, debido a su frágil estado de salud, ha acudido en silla de ruedas.

Tras el besamanos, que se ha realizado en cuatro tandas con unas breves interrupciones para que los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía pudieran descansar, ha tenido lugar un cóctel, en el que las hijas de Felipe VI y Letizia han acaparado buena parte de la atención.

Así, una vez en la sala, Don Felipe se ha separado del resto de su familia y ha ido recorriendo la estancia y saludando a los distintos invitados, mientras que a su vez, la Reina Letizia ha hecho lo propio con sus hijas, sin separarse en ningún momento de ellas.

Para la Infanta Sofía esta era la primera vez y tanto su madre como su hermana la han estado arropando en todo momento, en particular la Princesa Leonor, para la que este era su tercer año. Han sido numerosos los invitados que se han interesado por conversar brevemente con las dos hijas de los Reyes y hacerse fotos con ellas.

En general, el principal interés era por saber cómo está afrontando la Princesa de Asturias su último año de formación militar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia) y cómo está siendo la experiencia universitaria de la Infanta Sofía en Lisboa, donde está iniciando sus estudios en el Forward College.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez acude a la Cumbre por la Paz en Egipto con la voluntad de ayudar a solventar futuros desafíos

Sánchez acude a la Cumbre

Sánchez se ausenta del tradicional corrillo con periodistas en el Palacio Real

Sánchez se ausenta del tradicional

SiPE habla de "desastre organizativo" en el dispositivo de las manifestaciones de Vitoria y exige responsabilidades

Infobae

El PP lamenta que el PSOE "use a la mujer como mecanismo de confrontación política"

El PP lamenta que el

Page reclama recuperar el espíritu constitucional ante "la extrema polarización desde instancias nacionales"

Page reclama recuperar el espíritu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

“Trabajo 240 horas a la semana por cero euros”: los empresarios que sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo

Un padre pide dejar de pagar la pensión a sus hijas mayores de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: son económicamente dependientes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1