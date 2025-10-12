La alcaldesa de Vitoria condena y rechaza los incidentes registrados en el centro de la ciudad

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha expresado su condena y rechazo a los incidentes que han tenido lugar este mediodía en el centro de la ciudad, que se han saldado con 17 detenidos acusados de desórdenes públicos, tras enfrentamientos entre jóvenes antifascistas y concentrados de Falange Española con motivo del día de la Hispanidad.

En un mensaje de redes sociales, Etxebarria ha considerado estos altercados "una demostración más de lo que generan los discursos radicales: odio y violencia". "Estas actitudes no tienen cabida en nuestra ciudad", ha indicado.

Por otro lado, ha trasladado su agradecimiento a los y las policías que han intervenido para evitar los enfrentamientos y su apoyo a las personas que hayan resultado heridas o sufrido daños en sus negocios.