Junqueras (ERC) rechaza negociar presupuestos sin "modelo de financiación y recaudación del IRPF"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado que no negociarán los presupuestos para el año 2026 con el Govern si no hay "modelo de financiación y recaudación del IRPF" en Catalunya.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida este domingo por Europa Press, en la que ha afirmado que tienen "predisposición y voluntad de llegar a acuerdos", pero que el Govern, a su parecer, debe cumplir sus compromisos.

También ha afirmado que hay una "responsabilidad compartida" entre el PSC y el PSOE para cumplir los acuerdos de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"El PSC y el Govern tienen una posición mucho más proactiva y de voluntad de ayudar a cumplir los compromisos, que el PSOE y el Gobierno", ha asegurado al respecto, y ha dicho que espera que el Govern ayude a ERC porque, según él, Catalunya genera recursos que no se le devuelven y que son necesarios.

Preguntado por el debate sobre la ordinalidad, ha dicho que es "uno de los problemas, pero no es el único", aunque ha asegurado que sin resolver esta cuestión es difícil resolver otras.

VIVIENDA

En referencia al plan de vivienda anunciado por Illa durante el Debate de Política General, ha dicho que este "no es creíble" y que hay lugares de Catalunya donde, a su parecer, no se puede construir más.

"Hay que plantear también otras cosas. Por ejemplo, planes de rehabilitación masiva, y esto al Govern se le ha olvidado", ha propuesto.

CANDIDATURA A LA GENERALITAT

También ha defendido su anuncio de postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat, y ha dicho que lo hace para "ayudar" y que serán los ciudadanos quienes decidan qué presidente quieren.

Sobre su inhabilitación se ha mostrado confiado en que "acabará resolviéndose" y ha calificado la condena como injusta.

RODALIES

En referencia a la red ferroviaria ha criticado que "el Estado no ha construido ni un kilómetro de ferrocarril en Catalunya. Esto quiere decir que es un Estado muy incapaz", y ha añadido que, en sus palabras, el servicio de Renfe es un desastre.

"ERC lucha para que las decisiones se puedan tomar en Catalunya y tener los recursos para renovar vías, catenarias, señalización y convoyes", ha apuntado, y ha destacado que, a partir de enero, cada 15 días se incorporarán dos convoyes nuevos para renovar la red de trenes.

