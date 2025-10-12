Espana agencias

Guardiola insta a celebrar "el lazo que nos une a millones de personas" en el Día de la Hispanidad

Newsroom Infobae

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado a celebrar "el lazo que nos une a millones de personas", en el marco del Día de la Hispanidad.

"Somos puente entre culturas y cuna de una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Extremadura recuerda sus raíces: una tierra que vio partir sueños y anhelos de descubrir nuevos mundos", ha manifestado la líder del Ejecutivo autonómico en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Guardiola ha sido una de las presidentas autonómicas que ha asistido este domingo en Madrid al desfile militar por el Día de la Hispanidad, acto que, en esta edición, ha sido más corto por cuenta del mal tiempo. Posteriormente, la mandataria extremeña ha acudido a la recepción ofrecida por los Reyes junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

En el acto central, también han participado la unidad móvil NRBQ (Nuclear, Radiológica, Química y Biológica) y el nuevo Vehículo de Intervención Rápida de Protección Civil de Extremadura. En concreto, en representación de la región han participado Víctor Navarrete, jefe de Sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta de Extremadura, y Florián Gracia, técnico del 112 Extremadura.

