Garriga (Vox) acusa a Sánchez e Illa de llevar Cataluña a la "desnacionalización"

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, de llevar Cataluña a la "desnacionalización" ya que, según él, están dispuestos a expulsar a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y a acabar con la Agencia Tributaria.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa antes de la manifestación por el 12 de Octubre en Barcelona convocada por las entidades Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España, y donde ha destacado que es un día para estar "profundamente" orgulloso.

Preguntado por la decisión del presidente de Vox, Santiago Abascal, de no sentarse junto a las autoridades durante el desfile del 12 de Octubre en Madrid, ha respondido que tienen todo el respeto por el Rey pero que Vox decide estar "al lado del pueblo español y lejos de un gobierno corrupto y criminal".