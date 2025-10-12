Espana agencias

Feijóo, sobre la ausencia de Abascal en el desfile y en la recepción de los reyes: "Tendrá que explicarlo"

Por Newsroom Infobae

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este domingo a la ausencia de Santiago Abascal en el desfile del Día Nacional y en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real y ha asegurado que el líder de Vox "tendrá que explicarlo".

"Aquí hemos venido con el rey y con los soldados de España, nada más. Tendrá que explicarlo", ha afirmado a Europa Press Televisión, en alusión a la ausencia de Abascal, que argumentó que Sánchez utilizaba estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

El líder de Vox aseguraba antes del inicio del desfile que está tranquilo con la decisión tomada y convencido de que han hecho lo correcto. Asimismo, ha avanzado que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en "foros parlamentarios, como el Congreso".

"Nosotros solo vamos a coincidir con este gobierno en esos foros en los que podamos decir al Gobierno que es un Gobierno corrupto, indecente y que ha traicionado a los españoles", ha afirmado.

