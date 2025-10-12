Feijóo felicita el Día de la Hispanidad y asegura que España "no es de unos contra otros": "Es de todos"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo el Día de la Hispanidad en un vídeo en el que ha asegurado que "España está en cada detalle" y en el que ha prometido que "lo mejor está por llegar".

"Somos el orgullo de una historia común, la ambición de un futuro compartido, la reivindicación del amor a nuestro país y la pasión por mejorarlo juntos. España no es de uno contra otros, España es de todos. Lo mejor está por llegar y lo lograremos juntos. Feliz 12 de octubre, feliz futuro y feliz España", ha señalado en un vídeo compartido en su perfil de X.

Feijóo afirma en la publicación que España está en cada español que se abre paso día a día y que cuida, aporta y prospera. "En cada acento y en cada rincón de esta tierra, diversa y plural. Pero también está en lo inmenso, el legado y el afecto que nos une a los dos lados del océano", ha manifestado, mientras se ven imágenes de una celebración de éxito deportivo, unos molinos de viento o un niño con la bandera de España.

Asimismo, ha destacado que España está en una cultura que "ha dejado huella en todos los continentes" y en una lengua que conecta y proyecta. "Somos el orgullo de una historia común, la ambición de un futuro compartido, la reivindicación del amor a nuestro país y la pasión por mejorarlo juntos", ha concluido.