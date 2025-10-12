Espana agencias

Feijóo felicita el Día de la Hispanidad y asegura que España "no es de unos contra otros": "Es de todos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo el Día de la Hispanidad en un vídeo en el que ha asegurado que "España está en cada detalle" y en el que ha prometido que "lo mejor está por llegar".

"Somos el orgullo de una historia común, la ambición de un futuro compartido, la reivindicación del amor a nuestro país y la pasión por mejorarlo juntos. España no es de uno contra otros, España es de todos. Lo mejor está por llegar y lo lograremos juntos. Feliz 12 de octubre, feliz futuro y feliz España", ha señalado en un vídeo compartido en su perfil de X.

Feijóo afirma en la publicación que España está en cada español que se abre paso día a día y que cuida, aporta y prospera. "En cada acento y en cada rincón de esta tierra, diversa y plural. Pero también está en lo inmenso, el legado y el afecto que nos une a los dos lados del océano", ha manifestado, mientras se ven imágenes de una celebración de éxito deportivo, unos molinos de viento o un niño con la bandera de España.

Asimismo, ha destacado que España está en una cultura que "ha dejado huella en todos los continentes" y en una lengua que conecta y proyecta. "Somos el orgullo de una historia común, la ambición de un futuro compartido, la reivindicación del amor a nuestro país y la pasión por mejorarlo juntos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles agradece la labor de los militares en el exterior y pide que la bandera española "ondee bien alto"

Robles agradece la labor de

Trillo pide a Feijóo no "pelear" con Vox y entenderse ante las elecciones: "Lo contrario sería trágico para el PP"

Trillo pide a Feijóo no

Sánchez felicita la Fiesta Nacional y dice sentir "orgullo de ser español y de España"

Sánchez felicita la Fiesta Nacional

González-Bueno (Sabadell): Solo uno de cada 50 particulares ha aceptado la opa del BBVA

Infobae

Junqueras (ERC) rechaza negociar presupuestos sin "modelo de financiación y recaudación del IRPF"

Junqueras (ERC) rechaza negociar presupuestos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del Día de la

Desfile del Día de la Hispanidad 2025, en directo: Pedro Sánchez, de nuevo recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1