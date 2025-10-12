Feijóo: "Estoy animado, mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al 'Ánimo, Alberto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso.

"Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel", ha asegurado a los medios en los tradicionales corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre.

En cuanto al hecho de que Sánchez haya abandonado el Palacio Real tras el besamanos y sin hablar con la prensa como suele hacer, ha considerado que "no es fácil que pueda hablar de lo que ha pasado".

Preguntado por la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, tanto en la tribuna de autoridades del desfile como en la recepción en el Palacio Real, Feijóo ha dicho que quienes no asistan a este tipo de actos tendrán que dar las explicaciones pertinentes.

"Los nacionalistas y los independentistas ya sabemos por qué no vienen, ahora le queda la explicación", ha dicho refiriéndose a Abascal, y ha indicado que él se siente orgulloso de haber asistido y que acudirá siempre que pueda "a acompañar al rey y a los soldados en el Día de la Hispanidad".

Además, ha explicado que no ha coincidido con Sánchez ni en la recepción, ya que el presidente se ha ido poco después del saludo a los reyes, ni en el desfile porque estaban sentados en tribunas diferentes.

El jefe de la oposición ha defendido que su partido está "en el camino correcto". "Vox me acusa de pactar con el PSOE y el PSOE me acusa de pactar con Vox", ha resumido.

Preguntado por un posible adelanto electoral dada la situación en la que se encuentra el Gobierno asediado por los casos de corrupción, ha reconocido que tiene que estar "preparados para todo".

Por otra parte ha dejado claro que su mensaje sobre el aborto no era en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino a Sánchez al tiempo que ha defendido que el registro debería de ser de los médicos que si practican el aborto.

NOBEL DE LA PAZ

Feijóo también ha aprovechado para afear al Gobierno que no haya felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz, criticando que prefiere defender los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A su juicio, es "una pésima noticia para nuestra política exterior y para el posicionamiento de España dentro del Estado de Derecho en Europa y también para el posicionamiento de España con las democracias de América Latina".

Asimismo, y en relación a las palabras de Donald Trump apuntando a que se debería expulsar a España de la OTAN por no destinar el 5% a defensa, ha subrayado que "el presidente del Gobierno está pero dejará de estar" mientras que España seguirá estando.

También ha cargado por la aprobación del embargo de armas a Israel horas antes de que se alcance un acuerdo de paz.

"Es una cuestión sin precedentes", ha valorado, denunciando que una parte de la izquierda "ha pasado del no a la guerra al no a la paz".