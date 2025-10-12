Espana agencias

El Tesoro celebrará esta semana las dos últimas subastas de octubre

Por Newsroom Infobae

Madrid, 12 oct (EFE).- El Tesoro Público español celebrará esta semana las dos últimas subastas de octubre, que serán de letras a tres y nueves meses, y de bonos y obligaciones del Estado.

En concreto, la subasta de letras será el martes 14 de octubre, y la de deuda a medio y largo plazo, el jueves 17.

En esta última, el organismo ofrecerá a los inversores obligaciones a diez años, otras con una vida residual de siete años y otras obligaciones que vencen en 2030, pero que tienen una vida residual de cinco años.

En la última ocasión que el Tesoro apeló al mercado, el pasado martes, colocó 5.632,12 millones de euros en letras a seis y doce meses, con un interés marginal que superó nuevamente el 2 % en el caso de las últimas.

Las letras a doce meses salieron al 2,021 % y las de seis meses, al 1,958 %.

En la actualidad, la rentabilidad del bono español a diez años, el de referencia, se sitúa en el entorno del 3,21 %, en un contexto de inestabilidad política en Francia y de cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos. EFE

