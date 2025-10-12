El Salón Náutico de Barcelona cierra su edición más exclusiva con más de 18.000 visitantes

Barcelona, 12 oct (EFECOM).- El Salón Náutico Internacional de Barcelona ha cerrado este domingo las puertas de su edición número 62 con más de 18.000 visitantes, que han podido contemplar una propuesta renovada con más presencia de embarcaciones de gran eslora para atraer a un público más exclusivo.

Según ha informado Fira de Barcelona, organizadora del evento, el salón ha concluido con "un alto nivel de público y negocio", entre los que se encontraban grandes compradores nacionales e internacionales.

Además de los barcos de gran eslora, el certamen, que arrancó el 8 de octubre, ha destacado este año por la oferta de una experiencia 'premium' y la ampliación del espacio expositivo al muelle de Barcelona.

Organizado con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el salón ha atraído a más de 18.000 visitantes con un perfil "más exclusivo", con más capacidad de compra que en otras ediciones.

La oferta expositiva constaba de 200 expositores y 500 embarcaciones, 130 en el agua. De ellas, un 24 % han sido de gran eslora.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha subrayado que en esta edición "hemos dado un primer paso firme hacia una experiencia más exclusiva y orientada al negocio, que nos anima a seguir trabajando con el objetivo de consolidar este evento entre los líderes de Europa e impulsar a Barcelona como capital náutica del Mediterráneo", según un comunicado.

El evento ha puesto también el foco en las nuevas motorizaciones, la sostenibilidad y la economía azul en el espacio de jornadas y conferencias Agora Port, organizado por el Port de Barcelona.

La próxima edición del salón está prevista entre el 14 y el 18 de octubre de 2026. EFECOM