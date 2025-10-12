Espana agencias

El PP pretende que el Congreso inste esta semana al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP intentará esta semana que el Congreso inste al Gobierno a informar sobre los supuestos favores que habría realizado el Ministerio de Hacienda a empresas del empresario Víctor de Aldama, que está siendo investigado por la conocida como trama de hidrocarburos y por el caso en el que están implicados los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el que fuera asesor de este último Koldo García.

Con este objetivo ha registrado una moción, consecuencia de la interpelación que dirigió este jueves la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, a la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

La iniciativa, a la que ha tenido Europa Press, pretende que el Congreso reclame al Ejecutivo un informe detallando los aplazamientos tributarios concedidos a la empresa Pilot Real State S.L, "a fin de poder evaluar la posible influencia en las mismas" de los contactos que, por mediación de Koldo García, mantuvieron Aldama, administrador de la empresa, y el jefe de Gabinete de Montero, Carlos Moreno.

RETIRAR EL RECURSO CONTRA TRANSPARENCIA

Los 'populares' también intentarán que la Cámara emplace al Gobierno a retirar el recurso contencioso administrativo que presentó contra la resolución del Consejo de Transparencia que le ordenaba responder a la solicitud de información formulada sobre la actuación de Hacienda frente a la empresa Have Got Time SL, también vinculada a Aldama, y propietaria de un chalé en la Línea de la Concepción (Cádiz) utilizado gratuitamente por Ábalos.

Además de solicitar la remisión al Congreso de esa información, el PP quiere que se informe a la Cámara si Santos Cerdán medió para la contratación del ex director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero en la empresa Servinabar.

El PP se interesa por esta cuestión porque se le contrató antes de que transcurrieran dos años del cese de Fernández Guerrero, para lo que obtuvo la pertinente autorización de compatibilidad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, en mayo de 2021.

