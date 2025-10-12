Espana agencias

El PP lamenta que el PSOE "use a la mujer como mecanismo de confrontación política"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado, en respuesta al PSRM, que este partido "está utilizando a las mujeres como arma de confrontación política para tapar los numerosos casos de corrupción que salpican a la formación y como cortina de humo para esconder sus dañinas políticas contra la mujer".

Ruiz Jódar ha avisado de que desde el PP "no permitiremos que ningún partido político utilice los datos sanitarios sobre pruebas diagnósticas o sobre seguimiento de cáncer de mama de forma interesada para generar miedo e incertidumbre entre la población".

"Las críticas vertidas por el PSOE de Francisco Lucas, dan vergüenza ajena, especialmente porque tanto el delegado de Pedro Sánchez en la Región como sus parlamentarios saben perfectamente que están mintiendo", ha asegurado la diputada regional.

Según Ruiz Jódar, "los socialistas conocen la realidad y tratan de lanzar una cortina de humo con la que tapar los escandalosos casos que pone en peligro la vida de las mujeres con decisiones políticas que dejan sueltos a violadores con la Ley del Solo Sí es Sí y a las víctimas a merced de sus maltratadores con los fallos de las pulseras antimaltrato".

En su opinión "poner de escudo a la mujer para arremeter contra el PP sin justificación alguna es lo más repugnante que ha sufrido la Región de Murcia en toda su historia democrática". Esta campaña que comenzó el jueves, ha incidido, "no va a servir en absoluto para otra cosa que no sea terminar de hundir las siglas socialistas en toda la Región de Murcia".

Y ha concluido advirtiendo que la salud de los murcianos "está por encima de consideraciones políticas y de oportunismos, por lo que la manipulación de estos datos y la distribución de información falsa que afecta al bienestar de los ciudadanos no puede consentirse en una sociedad democrática y justa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page reclama recuperar el espíritu constitucional ante "la extrema polarización desde instancias nacionales"

Page reclama recuperar el espíritu

Moreno no cree que el caso de los cribados de cáncer de mama haya beneficiado a PSOE sino a Vox

Moreno no cree que el

Guardiola insta a celebrar "el lazo que nos une a millones de personas" en el Día de la Hispanidad

Guardiola insta a celebrar "el

Cuatro ministros encabezan este lunes la primera jornada de Convención sobre Emergencia Climática en Ponferrada (León)

Infobae

Feijóo: "Estoy animado, mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

Feijóo: "Estoy animado, mi pareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

“Trabajo 240 horas a la semana por cero euros”: los empresarios que sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo

Un padre pide dejar de pagar la pensión a sus hijas mayores de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: son económicamente dependientes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1