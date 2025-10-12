El PP lamenta que el PSOE "use a la mujer como mecanismo de confrontación política"

La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado, en respuesta al PSRM, que este partido "está utilizando a las mujeres como arma de confrontación política para tapar los numerosos casos de corrupción que salpican a la formación y como cortina de humo para esconder sus dañinas políticas contra la mujer".

Ruiz Jódar ha avisado de que desde el PP "no permitiremos que ningún partido político utilice los datos sanitarios sobre pruebas diagnósticas o sobre seguimiento de cáncer de mama de forma interesada para generar miedo e incertidumbre entre la población".

"Las críticas vertidas por el PSOE de Francisco Lucas, dan vergüenza ajena, especialmente porque tanto el delegado de Pedro Sánchez en la Región como sus parlamentarios saben perfectamente que están mintiendo", ha asegurado la diputada regional.

Según Ruiz Jódar, "los socialistas conocen la realidad y tratan de lanzar una cortina de humo con la que tapar los escandalosos casos que pone en peligro la vida de las mujeres con decisiones políticas que dejan sueltos a violadores con la Ley del Solo Sí es Sí y a las víctimas a merced de sus maltratadores con los fallos de las pulseras antimaltrato".

En su opinión "poner de escudo a la mujer para arremeter contra el PP sin justificación alguna es lo más repugnante que ha sufrido la Región de Murcia en toda su historia democrática". Esta campaña que comenzó el jueves, ha incidido, "no va a servir en absoluto para otra cosa que no sea terminar de hundir las siglas socialistas en toda la Región de Murcia".

Y ha concluido advirtiendo que la salud de los murcianos "está por encima de consideraciones políticas y de oportunismos, por lo que la manipulación de estos datos y la distribución de información falsa que afecta al bienestar de los ciudadanos no puede consentirse en una sociedad democrática y justa".