El mercado se centra la próxima semana en datos de IPC, pendiente de situación geopolítica

Madrid, 12 oct (EFE).- El mercado se centrará la próxima semana en el IPC en la eurozona, Estados Unidos y China, así como en el paro en Reino Unido, y la encuesta ZEW alemana, mientras sigue pendiente de la situación geopolítica en Francia y EE. UU., y tras el alto el fuego en Gaza.

La semana comienza con los precios al por mayor en Alemania, donde se celebrará una subasta de deuda a 12 meses, y la balanza por cuenta corriente de agosto; además de subasta de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses.

El martes llegará el IPC en Alemania, el índice ZEW de confianza inversora en este país y la eurozona y el desempleo en el Reino Unido; se celebrará subasta de deuda a 2 años en Alemania, y en España a 3 meses. Además, comparecerá el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Al día siguiente, será relevante la producción industrial de agosto en la eurozona, el IPC de septiembre en Francia y España, y una nueva subasta de deuda alemana, a 30 años.

Según el analista de mercados Manuel Pinto el dato de inflación en España podría acercarse al 2,9 %.

El jueves, la atención se centrará en la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la producción de la industria de la construcción en Reino Unido, el IPC de Italia, y su balanza comercial, y de la zona euro.

El viernes se publicará el IPC de la eurozona de septiembre, comparecerá el presidente del Bundensbank, Joachim Nagel, y el miembro del comité ejecutivo del Bundesbank Burkhard Balz.

Sobre el IPC en la eurozona, Pinto cree que deberían confirmar niveles por encima del objetivo de inflación del 2 %, lo que dejará estables los tipos de interés de cara a final de año.

En EE. UU., la publicación de datos macroeconómicos ofrecidos por los servicios estadísticos públicos dependerá de si se produce la reapertura de la Administración federal cerrada desde el 1 de octubre.

El lunes se debería conocer el índice de tendencias de empleo de The Conference Board, el gasto en construcción de agosto, y el informe mensual de la OPEP, que precederá al informe mensual de la AIE, el martes.

Ese día también se espera el índice Redbook de ventas minoristas, y se celebrará subasta de deuda pública a 3 y 6 meses, y hará declaraciones el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Pinto ha destacado la importancia de la comparecencia de Powell tras días sin datos macroeconómicos en el país por el cierre del Gobierno, y ante la proximidad de la reunión de la Fed sobre tipos a finales de mes, de la que se espera un nuevo recorte de 25 puntos básicos.

El índice del mercado hipotecario y el IPC será, si se publican, lo más relevante del miércoles; mientras el jueves se esperan las solicitudes de desempleo, las ventas minoristas y el IPP, y una subasta de deuda a 4 semanas y de bonos a 8 semanas.

Estados Unidos concluirá la semana con el promedio de horas de trabajo semanales, los permisos de construcción, los inicios de vivienda, el desempleo y la producción industrial.

En el ámbito empresarial destacarán los resultados de BlackRock, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup, entre otros.

En la región Asia-Pacífico, en China el lunes se publicará la balanza comercial; el martes, la financiación social del país y el miércoles, el IPC; mientras que en Japón comienza la semana con la festividad del Día Nacional del Deporte. El lunes, en la India se conocerá el IPC. EFE

