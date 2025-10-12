Espana agencias

El juez del 'caso hidrocarburos' continúa la próxima semana los interrogatorios a empresarios investigados

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz continúa la próxima semana los interrogatorios a empresarios investigados en la causa en la que indaga sobre un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en el que está también imputado el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor del 'caso Koldo'.

Pedraz escuchará el martes a Valentín López, "administrador de las sociedades Integrales del Combustible SL y Madrid Diesel SL", y a Josefa Hermitas, "administradora de Madialnort Servicios y Logística SL", si bien el magistrado aclaró que ella no figura como querellada pero "la sociedad sí".

La misma situación se da con Daniel Bouzas, administrador de Movimientos Internacionales Petroliferos SL, Integrales del Combustible SL, Transacciones del Petróleo Sur SL y soluciones integrales europeas SL.

Una ronda de declaraciones a empresarios desarrollada en este mes de octubre que concluirá el jueves con Laura Martín, "administradora de Castillo de Córdoba SA", que tampoco "figura como querellada" aunque "la sociedad sí".

La misma condición tienen las otras tres personas que comparecerán ese día: José Semprún, administrador de Comercial Lombnard Beach SL; Santos Martínez, administrador de Novogar 2005, SL, y David González, administrador de Combustibles Caramañola SL.

EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS

Antes del verano, el juez instructor acordó prorrogar la investigación al menos hasta finales de año, al estar pendiente del análisis de "numerosa" documentación sobre un supuesto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

La UCO explica en uno de los atestados de la causa el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, las organizaciones criminales han ido evolucionando, según la UCO, en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones", dado que obtener ese título de operador es complicado, señalaban los investigadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo, sobre la ausencia de Abascal en el desfile y en la recepción de los reyes: "Tendrá que explicarlo"

Feijóo, sobre la ausencia de

El PP pretende que el Congreso inste esta semana al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

El PP pretende que el

El delegado del Gobierno en Galicia asegura que "en pocos meses" la autovía Lugo-Santiago estará "plenamente operativa"

Infobae

Gobierno analiza con universidades públicas el impulso de vivienda asequible en los campus

Infobae

El PP denuncia la "inseguridad jurídica" y el "bloqueo de la Justicia" por la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños

El PP denuncia la "inseguridad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Al menos 17 detenidos en Vitoria durante unos disturbios en un acto de la Falange Española en la celebración del 12 de octubre

Pedro Sánchez publica un vídeo por la Hispanidad defendiendo la “cultura y diversidad” y la derecha se revuelve porque no hay “ni una bandera de España”

Baraka, el borrego que ha sustituido a la cabra de la Legión en el desfile del 12 de octubre: un cambio en la tradición con un significado oculto

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1