El delegado del Gobierno en Galicia asegura que "en pocos meses" la autovía Lugo-Santiago estará "plenamente operativa"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este domingo que "en pocos meses" la autovía Lugo-Santiago estará "plenamente operativa", en este sentido, se ha mostrado "absolutamente confiado" de que próximamente se terminará el último tramo de esta vía.

En una entrevista en Radio Galega recogida por Europa Press, el delegado ha reconocido la "complejidad técnica" del último tramo, el que une Melide y Arzúa, y ha señalado que tener esta obra finalizada "es una vieja aspiración".

"Por fin estamos viendo, después de muchos años, la luz al final del túnel", ha destacado. "Estoy absolutamente convencido que en pocos meses tendremos esta autovía plenamente operativa, porque solo queda el tramo Arzúa-Melida o Melide-Arzúa, por lo tanto, prácticamente nada", ha señalado.

Consultado también sobre la posible transferencia de la AP-9 a Galicia, Pedro Blanco ha insistido en que la clave de este debate no está en la transferencia, sino en el coste que esto tendría para los usuarios.

"La discusión transferencia si o no es importante, pero tan importante es si la transferencia lleva consigo la gratuidad. Esa pregunta se le hizo a la conselleira del Partido Popular y lo que ella planteaba era que esa era otra discusión", ha recordado.

Asimismo, ha insistido en que hay autovías cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia "y en las que ni siquiera se aplica un solo descuento". En este contexto, ha asegurado que la intención del Gobierno central siempre ha sido "aligerar el coste que tenía esa vía de comunicación absolutamente esencial para Galicia".

"Fue este Gobierno el que puso encima de la mesa esos primeros descuentos, unos descuentos que, a día de hoy, están llegando al 75% para los usuarios recurrentes", ha defendido.

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA

Preguntado también por el llamado Plan de Recuperación, Blanco ha insistido en que se trata de un plan "beneficioso para España y beneficioso para Galicia" y ha afeado que "cuando se fue a buscar a Europa había muchos que se oponían e incluso votaron en contra".

"El plan está llegando, es decir, estamos hablando de a Galicia han llegado prácticamente más de 4.000 millones de euros para diversas actuaciones que son plenamente visibles y son plenamente palpables", ha defendido.

Sobre la planificación eléctrica del Gobierno central, ha recordado que esta está en una fase de exposición pública y ha resaltado que "se están atendiendo todas las demandas".

"Plantearse que está provincializada no es el caso porque en esta nueva planificación también se contempla la necesidad absolutamente imperiosa para dar reenergía a Alcoa, y Alcoa está en A Mariña lucense", ha recordado.

"LA XUNTA NO SE PUEDE ESCAQUEAR"

Durante la entrevista, el delegado del Gobierno también se ha pronunciado sobre la lista de espera en la evaluación de las personas dependientes, que llega prácticamente al año, 354 días, una cifra que ha calificado de "escandalosa".

"Lo digo también por la parte que me toca, porque es justamente esa parte en la que yo trabajaba habitualmente. Es decir, no puede ser que estén falleciendo nuestros dependientes sin ser evaluados", ha reconocido.

Sin embargo, también ha denunciado que esto depende, fundamentalmente, "primero de una competencia autonómica y depende de la necesidad de tener mucho más personal". Por ello, ha pedido al Gobierno gallego que "no se debe escaquear de sus propias responsabilidades".

GALICIA: TERCERA COMUNIDAD MÁS SEGURA

En cuanto a una de las principales funciones de la Delegación, la seguridad, Blanco ha afirmado que Galicia es "la tercera comunidad más segura" y ha asegurado que esta tiene "el número más alto de miembros en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la historia con 9.000 policías y guardias civiles". En el caso de la Policía Nacional, el número de efectivos ha aumentado un 17%, ha subrayado.

Finalmente, sobre la Alta Velocidad en Galicia, el delegado del Gobierno ha reconocido la necesidad de contar con nuevas frecuencias y consultado sobre "por qué el PSOE siempre es noticia", Blanco ha asegurado que se debe a que este es el partido del Gobierno y ha aprovechado para afear la "falta de proyecto" de otros partidos.