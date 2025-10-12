El auge del vehículo eléctrico obliga a los mecánicos a especializar su formación

Madrid, 12 oct (EFECOM).- El auge de los vehículos electrificados, cuyas matriculaciones en lo que va de año prácticamente duplican a las del anterior y ya casi son una de cada cuatro, ha repercutido en la formación de los profesionales de los talleres a través del impulso de la especialización.

Según los datos difundidos por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron casi un 97 % interanual en septiembre, hasta las 178.981 unidades vendidas.

La irrupción de estos nuevos coches está forzando a los talleres a adaptarse, aunque, como reconoce a EFE el presidente de Ganvam, Jaime Barea, por mucho que las ventas de electrificados hayan superado sus expectativas, hay que ser conscientes de que el grueso del parque móvil sigue siendo "de motor de combustión”.

El Ministerio de Educación cuenta con dos titulaciones vinculadas al vehículo eléctrico: el Curso de Especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos -creado en 2021 y al que se accede con un título de Grado Medio de Formación Profesional (FP)- y el Curso de Especialización en Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos, de 2022 y al que se accede con titulación de Grado Superior.

El Ministerio ha contado con la colaboración de profesionales de empresas como Tesla, Renault, Volkswagen o Jaguar, explica a EFE la secretaria general de FP, Esther Monterrubio.

En el curso 24/25 fueron 6.127 los alumnos matriculados en los cursos de especialización, según datos del Ministerio, que explica que, aunque ellos establecen las nuevas titulaciones, son las administraciones autonómicas las que implantan las formaciones.

De momento, ambas titulaciones se imparten en diez comunidades y en Ceuta. El Curso de Especialización en Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos también se puede estudiar en Melilla.

Barea considera que quizá las administraciones “sabiendo que esto iba a llegar, tenían que haber tomado medidas antes”, aunque ha destacado que la respuesta final ha sido adecuada.

La familia profesional a la que pertenecen estos cursos es una de las que presenta una tasa de empleabilidad más elevada dentro de los estudios de FP, con un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social superior al 70 %.

Aun así, el sector considera que siguen haciendo falta más profesionales, porque los talleres se quejan de que no tienen gente, no solo cualificada, sino gente que quiera trabajar.

De todos modos, no resulta sencillo adaptar todos los talleres españoles -cerca de 42.000 dados de alta, unos 34.000 en activo según Barea- a las necesidades de los vehículos eléctricos, cuya estructura es "muy compleja" y también porque la mitad de los talleres tiene solo uno o dos empleados.

En estos pequeños talleres donde una persona es a la vez dueño, recepcionista y mecánico, parece complejo que pueda invertir 650 euros en formarse en motores híbridos y eléctricos si no ve una entrada "masiva" de estos vehículos en sus instalaciones.

Además, las necesidades de mantenimiento correctivo son mínimas en estos vehículos, porque tienen menos piezas y menos circuitos auxiliares, al tiempo que el mantenimiento preventivo es muy sencillo y con un contenido muchas veces basado en software que se realiza en remoto.

Así lo explica a EFE el director técnico de Aedive, Javier Izquierdo, que apostilla que prácticamente la totalidad de los usuarios de vehículo eléctrico acuden a los concesionarios de la marca a realizar sus revisiones.

Para facilitar esta formación, las patronales están poniendo en marcha iniciativas como la Academia Ganvam, que ofrece formación en diferentes módulos y horarios flexibles. Junto a Aedive también han publicado un cuaderno de recomendaciones de seguridad en talleres de reparación y mantenimiento. EFECOM

