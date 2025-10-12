Bernabé, sobre la visita de Mazón a Pilar de la Horadada: "Todo lo que sea aprender de los errores está bien"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por su opinión sobre el hecho de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "visitara ayer Pilar de la Horadada (Alicante) y no fuese en los días posteriores de la dana" a los municipios afectados, ha afirmado que "todo lo que sea aprender de los errores está bien".

En estos términos se ha manifestado la delegada del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación durante los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil que se han celebrado en Utiel (Valencia).

Bernabé ha destacado que "aquellos que han sufrido en primera persona la dana o han sentido que la sufrían en primera persona" sienten "angustia" y "preocupación" cuando se producen episodios de fuertes lluvias, como los provocados por la dana Alice. "Todos los vecinos y vecinas de la Comunitat Valenciana sufrimos la terrible dana del 29 de octubre como si fuera propia", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que "necesitan más que nunca tener certezas" y "tener la garantía de que las instituciones y, sobre todo, que todos los profesionales están bien coordinados y a su disposición para poder protegerlos y ayudarles en cualquier circunstancia".

"Yo creo que cada vez más las lecciones aprendidas han servido para mejorar los procedimientos por quienes tienen la responsabilidad de dirigir la emergencia y poco a poco vamos viendo cómo mejoran", ha resaltado.

Bernabé ha afirmado que, "por supuesto", por parte del Gobierno de España "la coordinación y la colaboración va a ser siempre total con la Generalitat Valenciana como máxima responsable de las emergencias".

En esta línea, ha subrayado que "así ha sido desde el minuto uno en el momento en el que se activó el Plan Especial de Inundaciones en este último episodio, como la semana anterior cuando se volvió a activar y así va a seguir siendo como ha sido siempre".