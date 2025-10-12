Espana agencias

Barbón defiende un "patriotismo cívico" basado "en derechos, libertades y justicia" en el Día de la Hispanidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha felicitado este domingo la Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad, al tiempo que ha reivindicado un "patriotismo cívico" que se construya "sobre la base de más derechos, libertades y justicia. Un Estado de Bienestar fuerte y potente".

En una publicación en su perfil en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo asturiano ha subrayado este día como una conmemoración de una España "plural y diversa, abierta al mundo, acogedora y con futuro".

Barbón se suma así a los mensajes institucionales con motivo del 12 de octubre, subrayando una visión inclusiva y solidaria del país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miles de personas arropan a las Fuerzas Armadas en un desfile del 12 de Octubre con menos aviones y sin incidentes

Miles de personas arropan a

Azcón reivindica el valor de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar"

Azcón reivindica el valor de

Galicia busca convertirse en la primera comunidad en prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores

Infobae

Alejandro Fernández (PP) sobre el 12-O: "Ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles"

Alejandro Fernández (PP) sobre el

Ayuso ve el 12-O como celebración de lo que "nos une" y carga contra detractores por "ir en contra de uno mismo"

Ayuso ve el 12-O como
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

Una casera trata de desalojar a su ex suegro, que se ha quedado a vivir en su piso, pero este dice que no reside allí: un detective prueba lo contrario

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1