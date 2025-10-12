Espana agencias

Azcón reivindica el valor de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado el valor de la Hispanidad como celebración de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar", en este 12 de octubre, día del Pilar, jornada de celebración también en Zaragoza en la que miles de oferentes llevan sus ramos de flores a la Virgen del Pilar.

"Los aragoneses valoramos la identidad aragonesa, nos encanta nuestra comunidad autónoma, pero sabemos que nuestro país es espectacular y que ser aragonés es sentirse español", ha declarado en Madrid, adonde se ha desplazado para asistir en los actos de la Fiesta Nacional de España y desde donde ha felicitado a los aragoneses y a las Pilares.

Azcón ha defendido el valor de la unidad nacional "frente a quienes pretenden dividir, frente a quienes pretenden polarizar, frente a quienes quieren que no estemos unidos, lo que toca es defender que a España le ha ido bien cuando ha estado unida. Cuando todos hemos trabajado en la misma dirección".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barbón defiende un "patriotismo cívico" basado "en derechos, libertades y justicia" en el Día de la Hispanidad

Barbón defiende un "patriotismo cívico"

Garriga (Vox) acusa a Sánchez e Illa de llevar Cataluña a la "desnacionalización"

Garriga (Vox) acusa a Sánchez

El PSOE plantea una reforma para extender a los ayuntamientos el voto telemático del que disfrutan los diputados

El PSOE plantea una reforma

El IBEX se desinfla y, tras alcanzar los 15.700 puntos, ya cotiza por debajo de los 15.600

Infobae

Clavijo felicita el Día de la Fiesta Nacional destacando que es una "oportunidad para reflexionar" sobre lo que une

Clavijo felicita el Día de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

Una casera trata de desalojar a su ex suegro, que se ha quedado a vivir en su piso, pero este dice que no reside allí: un detective prueba lo contrario

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1