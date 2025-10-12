Azcón reivindica el valor de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado el valor de la Hispanidad como celebración de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar", en este 12 de octubre, día del Pilar, jornada de celebración también en Zaragoza en la que miles de oferentes llevan sus ramos de flores a la Virgen del Pilar.

"Los aragoneses valoramos la identidad aragonesa, nos encanta nuestra comunidad autónoma, pero sabemos que nuestro país es espectacular y que ser aragonés es sentirse español", ha declarado en Madrid, adonde se ha desplazado para asistir en los actos de la Fiesta Nacional de España y desde donde ha felicitado a los aragoneses y a las Pilares.

Azcón ha defendido el valor de la unidad nacional "frente a quienes pretenden dividir, frente a quienes pretenden polarizar, frente a quienes quieren que no estemos unidos, lo que toca es defender que a España le ha ido bien cuando ha estado unida. Cuando todos hemos trabajado en la misma dirección".