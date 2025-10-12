Espana agencias

Ayuso ve el 12-O como celebración de lo que "nos une" y carga contra detractores por "ir en contra de uno mismo"

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este domingo el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, como una celebración de los que "nos une" frente a unos detractores de esta festividad que están "en contra de uno mismo".

"Es increíble estar en contra de uno mismo, porque somos hispanos, somos españoles, y lo que hoy toca es celebrar lo que nos une", ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

Según ha subrayado Ayuso, esta jornada es para celebrar "esta gran obra que une almas a los dos lados del Atlántico" como es la Hispanidad, con más de 600 millones de personas que comparten "una forma de ver la vida". "Y sobre todo también el orgullo de saber que somos parte de una de las mejores naciones del mundo", ha añadido.

Previamente, en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X', la jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que se trata de celebrar "la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo" y el "gran proyecto de futuro en común".

Ayuso ha asistido este domingo al acto solemne de homenaje a la bandera de España, el desfile militar y la posterior recepción en el Palacio Real que presiden Sus Majestades los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España.

