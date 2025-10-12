Espana agencias

Alejandro Fernández (PP) sobre el 12-O: "Ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles"

Por Newsroom Infobae

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha celebrado este domingo el Día de la Fiesta Nacional defendiendo que "ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles".

Lo ha declarado a la prensa antes de la manifestación por el 12 de Octubre en Barcelona, convocada por las entidades Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España.

Además, ha defendido lo que define como vínculo atlántico y las relaciones con Hispanoamérica, con el que "se han construido algunas de las páginas más brillantes de la Historia de la cultura universal", y ha destacado el Premio Nobel de la Paz recién concedido a la opositora venezolana María Corina Machado.

