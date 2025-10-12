Alejandro Fernández (PP) sobre el 12-O: "Ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles"

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha celebrado este domingo el Día de la Fiesta Nacional defendiendo que "ser catalanes es también la mejor manera de ser españoles".
Lo ha declarado a la prensa antes de la manifestación por el 12 de Octubre en Barcelona, convocada por las entidades Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España.
Además, ha defendido lo que define como vínculo atlántico y las relaciones con Hispanoamérica, con el que "se han construido algunas de las páginas más brillantes de la Historia de la cultura universal", y ha destacado el Premio Nobel de la Paz recién concedido a la opositora venezolana María Corina Machado.
Últimas Noticias
Miles de personas arropan a las Fuerzas Armadas en un desfile del 12 de Octubre con menos aviones y sin incidentes
Azcón reivindica el valor de la unidad de España "frente a quienes pretenden dividir y polarizar"
Galicia busca convertirse en la primera comunidad en prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores
Ayuso ve el 12-O como celebración de lo que "nos une" y carga contra detractores por "ir en contra de uno mismo"
Valtonen: “Siempre es especial jugar contra Manresa”
MÁS NOTICIAS