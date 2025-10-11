Espana agencias

Piden hasta siete años de cárcel para 8 acusados por crear una red de narcotráfico a gran escala en Albacete

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este lunes, 13 de octubre, a 8 acusados de traficar y exportar droga a gran escala desde la ciudad a diversas localidades y países y por cuyos crímenes la Fiscalía ha pedido hasta siete años de cárcel.

Según detalla el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el verano de 2021, el Grupo 3º de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial recibió informaciones de que J.L.V.P, persona "sobradamente conocida" por haber sido condenada en 2014 por dirigir una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína, había vuelto a dedicarse a la distribución de sustancias estupefacientes.

Las informaciones apuntaban que podía estar integrado en dos grupos criminales dedicados al tráfico de marihuana, cocaína y metanfetamina en la ciudad, con operaciones de exportación que conectaban con el litoral mediterráneo y fuera del país, con destinos como Turquía o Suecia.

Las investigaciones pudieron diferenciar que había dos grupos, uno dedicado al tráfico de marihuana en grandes cantidades, y otro al de cocaína y metanfetamina en la capital de la provincia.

Uno de los detenidos actuaba como testaferro y colaborador, después de adquirir acciones en una empresa de camiones para poder usar los vehículos para los traslados de droga.

El análisis de conversaciones telefónicas, cuyas escuchas habían sido aprobadas judicialmente, y el seguimiento del entramado criminal en sus rutas y actividades, revelaron que el grupo estaba cultivando marihuana en grandes cantidades y preparaban envíos a través del puerto de Barcelona con destino a Estambul o por rutas terrestres a países como Francia.

En uno de estos traslados, uno de los vehículos conducido por un miembro del grupo fue detenido en la localidad fronteriza con Francia de la Junquera (Girona) por la Policía Nacional, donde se descubrió debajo de un pallet de hortalizas varias bolsas que contenían 137 kilos de marihuana.

En el registro de los domicilios se encontraron más de un centenar de plantas de marihuana con un gran dispositivo de cultivo, que incluía ventiladores, filtros de aire, focos led y pantallas halógenas.

También se incautó más de 10 kilos de hojas de cannabis, diversas cantidades de efectivo, de MDMA, hachís y cocaína, además de varias escopetas, dos rifles, una carabina, dos pistolas, una de ellas con el número de serie borrado, y un arco con poleas. El presunto líder de la organización fue detenido portando casi 800 gramos de cocaína en una bolsa.

La Fiscalía ha pedido diversas penas por delitos contra la salud pública y grupo criminal, que ascienden hasta los siete años de cárcel y multas individuales de más de millón y medio de euros. El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

