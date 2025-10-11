Espana agencias

Mazón no asistirá a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad en Madrid por la dana Alice

Por Newsroom Infobae

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá este domingo en Madrid a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad debido a "la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".

Fuentes de la Generalitat han informado a lo largo de la tarde de este sábado de la decisión tomada por el jefe del Consell.

Asimismo, Mazón tampoco acudirá a la posterior recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

