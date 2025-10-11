Mazón no asistirá a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad en Madrid por la dana Alice

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá este domingo en Madrid a los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad debido a "la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".
Fuentes de la Generalitat han informado a lo largo de la tarde de este sábado de la decisión tomada por el jefe del Consell.
Asimismo, Mazón tampoco acudirá a la posterior recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.
