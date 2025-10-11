El PP urge a Robles, Marlaska y Albares a informar del uso de fondos reservados, tras casi tres años de silencio

El PP ha registrado en el Congreso sendas peticiones de comparecencia de los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para que detallen ante la conocida como comisión de secretos el destino de los gastos reservados que manejan sus respectivos departamentos, una obligación legal que el Gobierno debe cumplir cada seis meses y que no se hace desde diciembre de 2022.

En concreto, los 'populares' reclaman que los tres ministros acudan a la Comisión de Gastos Reservados para que, a puerta cerrada, informen "de las orientaciones y actuaciones sobre los créditos destinados a gastos reservados", según los escritos presentados por el PP y a los que tuvo acceso Europa Press.

Según la legislación, la comisión de secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de los fondos reservados que tienen asignadas partidas de este tipo, esto es, Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

DESDE DICIEMBRE DE 2022, SIN CONTROL DE FONDOS RESERVADOS

Sin embargo, esa obligación legal no se cumple, ya que la última vez que los ministros informaron del uso de gastos reservados fue a finales 2022, en la pasada legislatura: el 8 de noviembre compareció Fernando Grande-Marlaska (Interior) y el 16 de diciembre fue el turno de Margarita Robles (Defensa). El titular de Exteriores, José Manuel Albares, no ha llegado a acudir nunca.

Esta comisión se ocupa también de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre eso hay varias peticiones de comparecencia de distintos grupos que siguen sin fecha pese a transcurrir meses e incluso años.

Así, el PP tiene pedida a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que informe de la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en el verano de 2023, y para que explique su firma en un documento de varios servicios de inteligencia de otros países advirtiendo de ciberataques patrocinados por China.

OTRAS PETICIONES SOBRE EL CNI

Por su parte, Sumar tiene pendiente su petición de comparecencia de la directora del CNI por el supuesto uso de dinero público para "silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos", mientras que ERC quiere que la ministra Robles y la responsable del CNI expliquen la relación de los servicios de Inteligencia con el imán de Ripoll, al que se considera 'cerebro' de los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña.

En lo que va de legislatura, la única reunión como tal de la Comisión de Gastos Reservados tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando compareció a puerta cerrada de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón de finales de abril.

Mientras se pone fecha a todas estas comparecencias pendientes, el Pleno del Congreso elegirá el jueves de la próxima semana a la portavoz del PP, Ester Muñoz, como nueva representante del Grupo Popular en la Comisión de Gastos Reservados en luar de Mguel Tellado, que dejó la Portavocía al ser nombrado secretario general del partido.

La conocida como comisión de secretos oficiales está formada por un representante de cada grupo (generalmente el portavoz) y cuya designación debe ser autorizado por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto.

A la espera de la elección de Muñoz, este reducido club está integrado por Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).

En esta legislatura ya se han producido varios cambios en la composición de esta comisión. El último fue en junio, cuando Maribel Vaquero relevó a Aitor Esteban como representante del PNV. Quien más relevos ha sufrido ha sido Sumar, que ha cambiado de representante hasta en tres ocasiones: en el inicio se votó a Marta Lois, que dejó el Congreso para presentarse a las elecciones gallegas; después continuó con Íñigo Errejón, que dimitió tras ser acusado de acoso sexual; y hace casi un año se eligió al portavoz de Justicia e Interior, Enrique Santiago, al que cedió el puesto la actual portavoz del grupo, Verónica Martínez Barbero.

SE BAJÓ EL UMBRAL PARA METER A LOS INDEPENDENTISTAS

El CNI y los fondos reservados estuvieron tres años sin control parlamentario la pasada legislatura, ya que la elección de los integrantes de la comisión estaba bloqueada. Y es que hasta 2022 se exigía un respaldo de tres quintos del Congreso (210), lo que obligaba a apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.

Para salvar aquel bloqueo, que se prolongó durante dos años y medio, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó bajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022, cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa 'Pegasus', pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.