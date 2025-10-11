Espana agencias

El PP, tras anunciar Abascal que no irá a la tribuna el 12 de octubre: "No es el día de Pedro Sánchez, sino del Rey"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha resaltado este sábado, al ser preguntada sobre la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de seguir el desfile militar del 12 de octubre a pie de calle y no desde la tribuna de autoridades, que este domingo no se celebra "el día de Pedro Sánchez, sino el de todos y cada uno de los soldados de España y del primer soldado de este país, que es Su Majestad el Rey".

Abascal ha escrito una carta a Felipe VI informándole de que no estará en la tribuna de autoridades ni tampoco acudirá a la posterior recepción en Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, pues considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utiliza estos actos para "blanquear" a su Gobierno que está "sumido en una corrupción escandalosa" y al que considra "responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

La portavoz 'popular' ha comentado que Abascal sabrá "por qué no va" a la tribuna de autoridades, pero ha dejado claro que el PP sí participará en los actos del 12 de octubre, fecha a la que se ha referido como "el Día de Su Majestad el Rey y el Día de las Fuerzas Armadas".

"Mañana es el día de todos y cada uno de los soldados de España que se juegan la vida por defender a España y a los españoles", ha dicho, antes de sugerir a los "muchos políticos" que "atacan el Día de las Fuerzas Armadas" a irse "un par de meses a hacer una misión" con ellas, cobrando "el sueldo de soldados y no el de diputados" para que "valoren y entiendan la importancia del reconocimiento" que les van a hacer este domingo.

