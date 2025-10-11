Espana agencias

Alfonso Rueda llama a "fortalecer" el papel de las comunidades para una España "más plural y cohesionada"

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento a fortalecer" el papel de las comunidades autónomas para una España "más plural y cohesionada".

En su participación en el encuentro 'La España plural', organizado por El Periódico de España y el grupo Prensa Ibérica en Madrid, ha reivindicado el papel de las autonomías para un país diverso y moderno.

Considera que el proyecto común de España debe basarse en la cooperación leal entre territorios y en el respeto a la pluralidad. Opina que las comunidades son una parte esencial de esa riqueza colectiva, ya que conocen mejor que nadie la realidad de sus ciudadanos y contribuyen, desde esa cercanía, a impulsar el progreso.

Tras defender el papel de los medios de comunicación regionales, en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad, ha valorado la importancia de mantener vivas las raíces comunes, como la historia, la lengua y los lazos culturales.

Opina que modernizar no significa "renunciar", sino poner en valor una herencia desde una mirada abierta y próxima a las nuevas generaciones. Concluye con una defensa de una realidad plural con múltiples formas de sentirse parte de un mismo proyecto compartido.

