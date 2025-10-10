Volkswagen vende hasta septiembre 6,6 millones de vehículos, un 1,2 % más

Fráncfort (Alemania), 10 oct (EFECOM).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen vendió hasta septiembre 6.604.100 vehículos en todo el mundo, un 1,2 % más que en el mismo periodo de 2024, pese a la caída de las ventas en Norteamérica y en China.

Volkswagen incrementó sus ventas en los tres primeros trimestres en Europa occidental (+3,2 %), Europa Central y del Este (+10,2 %), Sudamérica (14,9 %), así como Oriente Medio y África (+9,7 %).

Sin embargo, en China vendió entre enero y septiembre 1.974.000 vehículos, un 4 % menos que en los mismos meses del pasado año.

El grupo Volkswagen registró en el tercer trimestre una caída de las ventas en China del 7,2 %.

Asimismo, redujo las ventas en Norteamérica en los tres primeros trimestres hasta 708.800 unidades, un 7,8 % menos que un año antes. EFECOM