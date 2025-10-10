Viva Suecia: "La música no tiene que ser independiente, tiene que ser sostenible y libre"

Javier Herrero

Madrid, 10 oct (EFE).- Convertidos en profetas en su Murcia natal, la banda Viva Suecia publica nuevo disco este viernes en su momento de mayor apogeo, a la vista los conciertos más multitudinarios de su carrera, uno de ellos de 20.000 personas que deja muy lejana la etiqueta "indie".

"Nosotros hemos dicho desde el principio que la música no tiene por qué ser independiente, lo que tiene que ser es sostenible y, a partir de ahí, otra cosa que tiene que ser el arte en general es libre", defiende el grupo en una charla con EFE.

Lo dicen a cuenta del debate suscitado estos días en torno al grupo La Paloma, con el que comparten multinacional discográfica y que se ha desmarcado explícitamente de esa etiqueta de "indie" en una entrevista por la "precariedad" que conlleva.

"Todo artista pasa un momento de su vida en la que quiere hacer otras cosas distintas. Llámalo evolucionar o descubrir, pero es necesario", argumentan los murcianos, tras considerar "absurdos" esos "debates fáciles" en redes y pedir "cuidado" con las críticas que se hacen. "Ningún artista va a la casa de nadie a decir: 'Esto lo estás haciendo mal'", remachan.

Su actitud conciliadora está presente esta vez hasta en el título su nuevo disco, el quinto, 'Hecho en tiempos de paz' (Universal). "Es un deseo. Este disco está compuesto y grabado en medio de una situación mundial de mierda, pero nosotros nos convencimos de que todavía tenemos pequeños huecos donde la humanidad funciona y el disco está hecho desde ese punto", comenta el cuarteto.

Dentro, ese rock épico marca de la casa que les sale "de manera natural" en cortes como 'Dolor y gloria', pero esta vez la producción corre a cargo de Paco Salazar, con el que comenzaron a trabajar en el celebrado sencillo 'La orilla'.

"Cuando oímos el sonido de la batería dijimos: 'Tiene que ser él'. Además, controla de todo, tiene un oído brutal y ha sido superpsicólogo con nosotros. Ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido la música de los últimos 12 años", destacan.

'Hecho en tiempos de paz' es el disco de su carrera en el que han invertido más tiempo, casi 3 años, sin prisas, y en él se aprecian novedades en su enfoque del rock, más clásico, con aires argentinos en algunos casos.

"Alguien nos decía el otro día que una parte de 'Mala prensa' le recordaba a Charly García y nosotros, encantadísimos. Nos gusta que en cada disco tengamos más libertad para romper nuestros moldes y llevarnos a nosotros mismos a otros sitio", señalan orgullosos.

Entre las colaboraciones, la de sus "admirados amigos" de Siloé en 'Sangre', que ha sido uno de los sencillos, y dos voces femeninas, la de su habitual colaboradora Carmen 'Hoonine' y la de la joven Samuraï.

A finales de octubre pasarán por el Movistar Arena de Madrid, pero es que en esta gira les espera otra cita en 2026 en su Murcia natal con todo el aforo agotado ya ante 20.000 personas. ¿Tiene el grupo techo en su crecimiento? "No es una cuestión de techo, sino de ir mejorando con cada disco y cada concierto", aseguran.

De lo que sí se muestran "orgullosos" es de ser profetas en su tierra, donde este verano por ejemplo fueron además pregoneros en las fiestas, ocasión que aprovecharon para lanzar un mensaje a favor de los migrantes en plena crisis en Torre Pacheco.

"Quizá por eso la gente ha hecho suyo nuestro éxito. En ningún momento hemos sentido envidias. Todo nuestro círculo de artistas, profesionales y colegas de toda la vida lo ha convertido un poco en su éxito, quizá un poco aferrados a esta idea de que (últimamente) solo se ven noticia de mierda de Murcia", reflexionan. EFE

