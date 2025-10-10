Viernes 10 de octubre de 2025

FÚTBOL MUNDIAL 2026 ESPAÑA-GEORGIA

Elche (Alicante). La selección española, que aplazó hasta el hasta el mismo día del partido su viaje a Elche por la alerta roja meteorológica para la zona del levante español, sigue preparándose este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para enfrentarse el sábado a la de Georgia en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa del seleccionador, Luis de la Fuente, y el delantero del Arsenal Mikel Merino a las 13.00.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 EUROPA

Redacción Deportes. La tercera jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 continúa este viernes con varios partidos, entre los que destacan el Francia-Azerbaiyán, en el Parque de los Príncipes, y el Alemania-Luxemburgo, en el PreZero Arena de Sinsheim.

FÚTBOL MUNDIAL SUB-20

Redacción Deportes. Las selecciones de España y Colombia, que se enfrentan el sábado en Talca, y las de México y Argentina, que se ven las caras ese mismo día en Santiago, se preparan este viernes para sus duelos de los cuartos de final del Mundial sub-20, que se juega en Chile hasta el 19 de octubre.

BALONCESTO EUROLIGA

Barcelona. El Barça, que ante el Panathinaikos hace una semana se resarció de su debut siete días antes con derrota ante el Hapoel Tel-Aviv, y el Valencia Basket, segundo en la tabla tras ganar sus dos primeros partidos, ante ASVEL Villeurbanne y Virtus Bolonia, se enfrentan este viernes en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la Euroliga.

TENIS SHANGHÁI

Redacción Deportes. El australiano Alex de Miñaur, séptimo cabeza de serie, juega este viernes contra el ruso Daniil Medvedev (16), y el canadiense Felix Auger-Aliassime (12) se enfrenta al francés Arthur Rinderknech, en los dos últimos duelos de los cuartos de final del torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China).

AGENDA INFORMATIVA

AUTO-MOTO

- Rally-Raid de Marruecos, última prueba del Mundial de esta especialidad (hasta 17).

BALONCESTO

- Euroliga. 3ª jornada (FOTO): Barça-Valencia Basket (20.30).

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 2ª jornada Basquet Girona-UCAM Murcia, MoraBanc Andorra-La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria-Unicaja y Baxi Manresa-Covirán Granada.

- Pretemporada NBA: Toronto-Boston Celtics (01.00 del sábado).

- Europeos de baloncesto en silla de ruedas en categoría masculina y femenina, en Sarajevo (hasta 19).

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 4ª jornada: Bidasoa Irun-Bada Huesca (19.00) y Ángel Ximénez Puente Genil-ABANCA Ademar León (20.30).

FÚTBOL

- Previa del partido España-Georgia, de la fase de clasificación para el Mundial 2026 y que se juega el sábado en Elche. (FOTO) (VÍDEO)

. España: entrenamiento oficial a las 11.00. A las 13.00 rueda de prensa del seleccionador, Luis de la Fuente, y el delantero del Arsenal Mikel Merino.

. Georgia: a las 16.00 horas, rueda de prensa oficial del seleccionador, el francés Willy Sagnol, y el portero del Liverpool Giorgi Mamardashvili. A las 17.00, entrenamiento oficial con 15 minutos abiertos a los medios de comunicación. Todo en el Hotel La Finca de Algorfa (Alicante).

- Amistoso sub-21 España-Noruega, en Guadalajara (21.00).

- Amistoso del Atlético de Madrid contra el Inter en la ciudad libia de Bengasi (18.00).

- LaLiga Hypermotion. 9ª jornada: Granada-Las Palmas (20.30).

. Previas de los partidos Mirandés-Leganés, Almería-Zaragoza, Real Sociedad B-Andorra.

- Madrid-. "Iberoamérica y el Atleti" acto organizado por la asociación Los 50 y enmarcado en Día de la Hispanidad, con la asistencia de Diego Godín, Donato Gamma y Rubén Cano (19.00. Casa de América).

- Fase clasificación para el Mundial. Europa. Grupo A: Alemania-Luxemburgo (20.45), Irlanda del Norte-Eslovaquia (20.45). Grupo B: Kosovo-Eslovenia (20.45), Suecia-Suiza (20.45). Grupo D: Francia-Azerbaiyán (20.45), Islandia-Ucrania (20.45). Grupo I: Kazajistán-Liechtenstein (18.00), Bélgica-Macedonia (20.45).

- Fase clasificación para el Mundial. África.

- Mundial sub-20, en Chile (hasta 19) (FOTO). Última hora de los dos primeros partidos de cuartos de final: España-Colombia y México-Argentina, que se juegan el sábado.

FÚTBOL SALA

- Primera División. 6ª jornada: Córdoba-Ribera Navarra y Osasuna Magna Xota-Valdepeñas (20.30).

GOLF

- Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid (hasta 12).

HALTEROFILIA

- Campeonatos del Mundo de halterofilia, en Forde (Noruega) (hasta 11).

RUGBY

- Rugby Super Cup. Castilla y León Iberians-Brussels Devils, en el estadio de la Balastera (Palencia) (19.00).

TENIS

- ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 12)

