Valtonen: “Siempre es especial jugar contra Manresa”

Granada, 10 oct (EFE).- El alero finlandés del Covirán Elias Valtonen admitió que para él “siempre es especial jugar contra Manresa”, su ex equipo y al que los rojinegros visitan este sábado en la segunda jornada de la Liga Endesa.

“Será un partido duro, la afición está muy encima, pero estamos preparados para la lucha y para intentar conseguir la victoria”, dijo Valtonen ante los medios.

El finlandés cree que los suyos han firmado “una buena semana de entrenamientos” y que es fundamental que este sábado puedan “encontrar el ritmo necesario si no se puede correr”.

Sobre el partido cree que “el rebote va a ser clave” para poder plantar cara a un rival que “lleva años siendo similar, jugando muy rápido y con mucha carga física porque es un equipo muy dinámico”.

Valtonen también considera “muy importante la parte mental”, pidiendo a los suyos “mantener la mente fría, controlar el ritmo del partido y hacerlo sobre todo cuando se acerque el final que es cuando se decide el partido y más importantes son esos aspectos”.

“Somos un equipo nuevo que intentamos mejorar día a día, pero lleva tiempo adaptarse. Cada día estamos mejor. En dos semanas es imposible estar al cien por cien, pero cada día lo tenemos más claro en defensa y en ataque”, sentenció.

Sobre la visita al Nou Congots, donde jugó por primera vez en España, Valtonen reconoció que siempre es especial para él jugar contra Manresa porque tiene "buenos recuerdos de allí”. EFE

