Espana agencias

Un Jaén en crisis visita a un Barça en racha

Por Newsroom Infobae

Guardar

Jaén,10 oct (EFE).- El Jaén Paraíso Interior, en crisis de resultados, visita este sábado uno de los escenarios más exigentes de la competición, el Palau Blaugrana, con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión ante un Barça en racha.

El equipo andaluz sólo ha sumado 4 de 15 puntos posibles en este arranque liguero y afronta el duelo ante el FC Barcelona, invicto de la Primera División de Fútbol Sala, sin uno de sus jugadores más importantes, Eloy Rojas, baja por lesión.

El partido, correspondiente a la sexta jornada, se disputará a las 13:00 horas y el conjunto azulgrana, dirigido por Jesús Velasco, llega lanzado: cuatro victorias y un empate en cinco jornadas, y con el recuerdo reciente del contundente 1-8 conseguido en Tudela frente a Ribera Navarra.

Enfrente estará un Jaén Paraíso Interior que ya sabe lo que es ganar en el Palau Blaugrana y lo logró la pasada temporada en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final por el título al imponerse por 2-3 en la prórroga.

No será un reto sencillo, y así lo reconoció el entrenador del Jaén Paraíso Interior FS, Daniel Rodríguez, en la rueda de prensa previa al exigente duelo en el Palau Blaugrana.

“El equipo está un poco tocado de la derrota del otro día, porque fue muy dura. La plantilla trabaja bien y tiene una gran predisposición en los entrenamientos, nos está faltando competir en los partidos”, indicó Rodríguez, quien mantiene la confianza en la capacidad de reacción del grupo y dijo que "todavía hay mucho margen para rectificar".

“Sabemos lo que significa el Palau. Es un equipo con mucho gol y está en una de sus mejores versiones de los últimos años", afirmó, consciente del gran momento que atraviesa el conjunto que dirige Javier Rodríguez. EFE

jmd/cb/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños asegura que la independencia judicial está absolutamente garantizada en España

Infobae

Fundadores del Sónar desean que el festival "siga proyectándose con éxito hacia el futuro"

Infobae

Delegado en Madrid asegura que ninguna mujer se tendrá que ir a ningún sitio para abortar

Infobae

Montero califica de impresentable que Ayuso diga a las mujeres que aborten fuera de Madrid

Infobae

El PP dice que al Gobierno "se le acabó el chollo" de hacer política con Israel y Hamás

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Un trabajador de una empresa

Un trabajador de una empresa aeronáutica de baja médica por una lesión en el hombro es pillado por un detective impartiendo clases de boxeo: la Justicia considera procedente el despido

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”