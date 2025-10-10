Un Jaén en crisis visita a un Barça en racha

Jaén,10 oct (EFE).- El Jaén Paraíso Interior, en crisis de resultados, visita este sábado uno de los escenarios más exigentes de la competición, el Palau Blaugrana, con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión ante un Barça en racha.

El equipo andaluz sólo ha sumado 4 de 15 puntos posibles en este arranque liguero y afronta el duelo ante el FC Barcelona, invicto de la Primera División de Fútbol Sala, sin uno de sus jugadores más importantes, Eloy Rojas, baja por lesión.

El partido, correspondiente a la sexta jornada, se disputará a las 13:00 horas y el conjunto azulgrana, dirigido por Jesús Velasco, llega lanzado: cuatro victorias y un empate en cinco jornadas, y con el recuerdo reciente del contundente 1-8 conseguido en Tudela frente a Ribera Navarra.

Enfrente estará un Jaén Paraíso Interior que ya sabe lo que es ganar en el Palau Blaugrana y lo logró la pasada temporada en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final por el título al imponerse por 2-3 en la prórroga.

No será un reto sencillo, y así lo reconoció el entrenador del Jaén Paraíso Interior FS, Daniel Rodríguez, en la rueda de prensa previa al exigente duelo en el Palau Blaugrana.

“El equipo está un poco tocado de la derrota del otro día, porque fue muy dura. La plantilla trabaja bien y tiene una gran predisposición en los entrenamientos, nos está faltando competir en los partidos”, indicó Rodríguez, quien mantiene la confianza en la capacidad de reacción del grupo y dijo que "todavía hay mucho margen para rectificar".

“Sabemos lo que significa el Palau. Es un equipo con mucho gol y está en una de sus mejores versiones de los últimos años", afirmó, consciente del gran momento que atraviesa el conjunto que dirige Javier Rodríguez. EFE

