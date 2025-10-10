Espana agencias

Tres brigadistas heridos en incendios de Galicia reciben el alta y uno continúa grave

A Coruña, 10 oct (EFE).- Tres brigadistas heridos en la ola de incendios que asoló el pasado verano Galicia han sido dados de alta, mientras que otro, de 18 años, continúa ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con pronóstico grave.

Según el parte facilitado este viernes por el Chuac, han recibido el alta tres brigadistas que resultaron heridos en la extinción de un incendio en Barreiros (Lugo).

Con edades comprendidas entre los 24 y 25 años, estos brigadistas sufrieron quemaduras de segundo grado, pero ya han recibido el alta médica.

Continúa ingresado un brigadista de 18 años que resultó herido en un fuego en Ourense el pasado agosto.

Sufre quemaduras de tercer grado, con una afectación del 40 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

Aunque evoluciona favorablemente, su pronóstico es grave. EFE

