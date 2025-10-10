Temas del día de EFE Economía del viernes 10 de octubre de 2025 (13:00 horas)

BBVA SABADELL

Madrid - Los accionistas del Banco Sabadell tienen hasta última hora de este viernes para aceptar la oferta de compra del BBVA, que pasa por recibir un título de nueva emisión del banco comprador por 4,8376 acciones del Sabadell, aunque habrá que esperar una semana para conocer el resultado de un opa que se lanzó hace 17 meses.

- La prima de la opa BBVA-Sabadell supera el 2 % el último día para pedir el canje. (10:03 horas)

RENFE ESTRATEGIA

Madrid - Renfe invertirá 1.000 millones de euros hasta 2030 en la construcción y modernización de sus talleres de mantenimiento, con más de 60 actuaciones en todo el territorio peninsular que indirectamente permitirán tener más trenes disponibles porque se reducirá el tiempo de estancia en talleres.

UE ECONOMÍA

Luxemburgo - Los ministros de Economía y Finanzas de la UE prevén dar luz verde este viernes a que España redirija 1.240 millones de euros de fondos de recuperación a ayudas por la dana de Valencia, así como un debate sobre la directiva para armonizar los tipos impositivos mínimos al tabaco.

- Los países de la UE muestran un "amplio apoyo" para un nuevo "préstamo de reparación" a Ucrania financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú. (10:47 horas)

EEUU GOBIERNO

Washington - El cierre temporal de la administración federal de EEUU comienza a afectar a los aeropuertos del país, donde miles de viajeros han visto cómo se retrasaban sus vuelos por la falta de controladores aéreos, un colectivo que ya fue clave en la resolución del anterior cierre del Gobierno a principios de 2019.

FRANCIA GOBIERNO

París - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha dado de plazo hasta la noche de este viernes para designar a un primer ministro, cuya misión prioritaria será consensuar unos presupuestos para 2026 que den estabilidad al país y cumplan con los compromisos europeos.

- Macron convoca esta tarde a los responsables de partidos políticos y de grupos parlamentarios. (8:43 horas)

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría encadenar su tercera semana consecutiva al alza con pequeñas ganancias, gracias especialmente al impulso de Wall Street, en máximos históricos por el tirón de los negocios relacionados con la inteligencia artificial.

GUERRA COMERCIAL

Pekín - El Ministerio de Transporte de China ha anunciado este viernes la imposición de una "tarifa portuaria especial" a los buques de Estados Unidos, en respuesta a una medida similar impulsada por Washington contra los barcos chinos y cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 14 de octubre.

- China abre una investigación antimonopolio a Qualcomm por compra de empresa israelí de semiconductores Autotalks. (12:30 horas)

