Sergio Pellicer: "No lo vivo como una final, estoy más fuerte y feliz que nunca"

Málaga, 10 oct (EFE).- El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, ha afirmado sobre una posible destitución si pierde este domingo ante el Deportivo que entiende "todo" y que el partido no lo vive "como una final" porque está "más fuerte y feliz que nunca".

"Tengo el cargo más bonito de mi vida y tengo la honestidad de mirar a la cara a todo el mundo con delicadeza", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien entiende las dudas y que esté cuestionado porque "esto es fútbol, pero hay que tener empatía, porque los jugadores sufren" y él también. "Estoy acostumbrado a esto", indicó.

Sergio Pellicer solicitó unión y apoyo y dijo que es la primera vez que pierde cuatro partidos seguidos y que la sensación que tienen "es que se están haciendo los partidos cuesta arriba, pero por pequeños detalles".

"Busco un espacio para tener capacidad de analizarlo todo. Está claro que vivimos de resultados. Duele, porque al nivel de exigencia que proponemos no estamos llegando. El máximo responsable soy yo. Mi mensaje es de unión, y lo más importante es que mañana la afición esté con el equipo", subrayó.

El técnico del equipo malaguista alabó al Deportivo, "un equipo que ha empezado con un nivel brutal, a nivel de juego y en contextos complicados de partido".

"Ahora mismo tienen a Mella y a Ximo fuera, pero cuentan con un bloque muy identificado. Es un equipo con mucho talento, que necesita seis tiros para marcar gol, nosotros quince", apuntó. EFE

