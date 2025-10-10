Seis años de cárcel por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja, de 14 años

Huelva, 10 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a seis años de prisión por agredir sexualmente, en dos ocasiones, a la hija de su pareja de 14 años, con quien convivía y había llegado a adoptar el rol de padre.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera responsable de un delito de agresión sexual con acceso carnal sobre menor de 16 en grado de tentativa y de otro delito consumado concurriendo en ambos la circunstancia atenuante de reparación del daño ya que el acusado con anterioridad al juicio ingresó en la cuenta del tribunal 15.000 euros como pago de la indemnización a favor de la víctima.

Por el primer delito, se le impone la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades sean o no retribuidas que conlleve contacto regular con menores de edad durante 7 años, y prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse con ella durante 10 Años.

Por el segundo, se le condena a cuatro años de cárcel, inhabilitación especial para cualquier profesión o actividades que sean o no retribuidas, que conlleve estar directamente con menores durante 9 años, y prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros y a comunicarse con ella durante 10 años.

Suma, además, libertad vigilada durante 7 años que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Se considera probado que el acusado mantenía desde 2021 una relación sentimental con una mujer, habiendo llegado a adoptar, en el último año, el rol de padre para con las hijas de esta, conviviendo todos en el mismo domicilio.

La noche del 9 de octubre de 2023, el acusado, aprovechando que estaba solo en la vivienda con una de las hijas, nacida en 2009, se acercó a ella, mientras hablaba por teléfono en el salón, para, al acabar, movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, cogerla del cuello, amenazarla para que no contara nada y arrastrarla a la cocina donde empezó a manosearla e intentó que le hiciera una felación, teniendo que cesar su acción al escuchar una llamada al telefonillo de la casa.

Sobre las 8:20 horas del día siguiente, el acusado llamó al teléfono de la menor que estaba en una plazoleta frente a su instituto y le pidió que le mandara su ubicación, a la que llegó de forma sorpresiva con una furgoneta de reparto que usaba para su trabajo, agarrándola y metiéndola con fuerza dentro de la misma.

La trasladó a la vivienda de su madre y una vez allí, movido por idéntico fin, llevó a la menor al salón, le quitó la ropa, comenzó a tocarla y posteriormente la empujó hacia un dormitorio donde la violó, y cuando terminó la hizo vestirse, salieron de la casa y la dejó en un lugar lejos del instituto. EFE

