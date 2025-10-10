Espana agencias

Sapa suministrará el sistema de transmisión para los nuevos blindados de Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFECOM).- Sapa y General Dynamics han anunciado este viernes que SAPA Transmission se encargará de suministrar el sistema de transmisión del 'next gen' del Ejército norteamericano, cuyas primeras unidades de este vehículo blindado se están entregando actualmente y cuyo inicio de producción en serie está previsto para el año 2028.

En virtud de este contrato, la compañía vasca de tecnologías de movilidad y sistemas de generación y gestión de potencia eléctrica proporcionará el sistema de transmisión de los nuevos blindados del ejército de Tierra de Estados Unidos, según ha indicado en un comunicado.

De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos, tanto de Estados Unidos como de España, pudiendo suministrar 7.000 unidades en los próximos años.

Durante los últimos 20 años, la compañía ha participado en un total de 17 programas, tanto en Estados Unidos como en España.

Además, la empresa vasca contempla su expansión en Europa a partir de 2026.

Sapa trabaja en la movilidad y potencia del proyecto MARTE (Main Armoured Tank of Europe), y tiene como objetivo desarrollar una nueva plataforma de carro de combate europeo (MBT).

La empresa guipuzcoana será la encargada de desarrollar conceptos de trenes motrices y sistemas de transmisión de alta eficiencia destinados a incrementar la eficiencia, maniobrabilidad, reducir el consumo de combustible y mejorar la autonomía del futuro MBT. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La dana deja de madrugada 42 l/m2 en zonas de Alicante, en aviso rojo desde las 10 horas

Infobae

Viernes 10 de octubre de 2025

Infobae

El huevo es el alimento que más se encarece en 2025 con la gripe aviar de fondo

Infobae

Blindados 8x8 Dragón, historia de un programa encallado

Infobae

Alerta en 4 comunidades por lluvia con Murcia y C.Valenciana en rojo, hasta 180 litros/12h

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Puede Trump conseguir la expulsión

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”