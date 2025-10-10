Sapa suministrará el sistema de transmisión para los nuevos blindados de Estados Unidos

Madrid, 10 oct (EFECOM).- Sapa y General Dynamics han anunciado este viernes que SAPA Transmission se encargará de suministrar el sistema de transmisión del 'next gen' del Ejército norteamericano, cuyas primeras unidades de este vehículo blindado se están entregando actualmente y cuyo inicio de producción en serie está previsto para el año 2028.

En virtud de este contrato, la compañía vasca de tecnologías de movilidad y sistemas de generación y gestión de potencia eléctrica proporcionará el sistema de transmisión de los nuevos blindados del ejército de Tierra de Estados Unidos, según ha indicado en un comunicado.

De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos, tanto de Estados Unidos como de España, pudiendo suministrar 7.000 unidades en los próximos años.

Durante los últimos 20 años, la compañía ha participado en un total de 17 programas, tanto en Estados Unidos como en España.

Además, la empresa vasca contempla su expansión en Europa a partir de 2026.

Sapa trabaja en la movilidad y potencia del proyecto MARTE (Main Armoured Tank of Europe), y tiene como objetivo desarrollar una nueva plataforma de carro de combate europeo (MBT).

La empresa guipuzcoana será la encargada de desarrollar conceptos de trenes motrices y sistemas de transmisión de alta eficiencia destinados a incrementar la eficiencia, maniobrabilidad, reducir el consumo de combustible y mejorar la autonomía del futuro MBT. EFECOM