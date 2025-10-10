Sanicentro Guadalajara aspira a conseguir sus primeros puntos en Cangas ante Frigoríficos

Guadalajara, 10 oct (EFE).- El Sanicentro BM Guadalajara viaja a Cangas do Morrazo con la perspectiva de lograr sus primeros puntos de la liga Asobal en el partido que juega este sábado contra el Frigoríficos del Morrazo, a pesar de las cuatro derrotas que ha sufrido en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

Su entrenador, Juan Carlos Requena, es consciente de que "Cangas no es la mejor pista para ir a jugarse los dos primeros puntos en el casillero", pero es un feudo que se le da bien al equipo alcarreño, por lo que ve que "es posible tratarse los dos puntos a Guadalajara" de este partido, correspondiente a la quinta jornada de la liga Nexus Energía Asobal, que se juega a partir de las 17.30 horas en el pabellón municipal O Gatañal.

A pesar de que hasta ahora el BM Guadalajara solo ha cosechado derrotas en las primeras cuatro jornadas de liga, el técnico sigue creyendo en las posibilidades de su equipo, y al respecto, ha comentado: "Tuvimos opciones de puntuar en el partido contra Aranda, estamos decepcionados porque no fuimos capaces de puntuar, pero esto sigue, hay que analizar los errores y ver en qué podemos mejorar".

Cangas, que ha hecho una decena de fichajes, muchos de ellos de equipos importantes de Asobal, "siempre es peligroso en su casa", ha advertido Requena, que ha reconocido: "Jugar en O Gatañal con 2.500 personas es complicadísimo".

En la previa del choque, Requena ha comentado que la escuadra gallega tiene buen lanzamiento exterior con David Calvo, Marcell Ludman, Rivero, Martín Gayo y ha destacado: "Con Javi García en el pivote suman muchísimo y, además, sus extremos Arnau, D’Antino o Jimmy Gallardo le dan alas al contraataque".

A su juicio: "La clave allí es localizar mejor su portería para que no haya tantas paradas y tantos contraataques, con un Santi López que es un jugador que te puede defender y atacar en cualquier sitio y se juega el cuello en cada jugada”.

Asimismo, ha argumentado: “Necesitamos en defensa cerrar todos los huecos, ayudar a la portería a que pueda estar cerca de parar los lanzamientos desde fuera y minimizar las pérdidas de balón”.

Por su parte, el lateral Haitz Gorostidi ha admitido: "Este es el año que más nos está costando sacar los dos primeros puntos, es algo que tienes en el subconsciente, o cuando llegan momentos de partido en los que estás cerca de empatar y cometemos precipitaciones, que seguramente sean por esa ansiedad".

Para el jugador tolosarra "lo mejor romper sería romper con esta racha, pero no queremos darle mayor importancia de la que tiene, porque no nos aporta nada positivo".

En este sentido, Gorostidi ha hecho hincapié en que "el grupo está mejorando y entrando en dinámica", al tiempo que ha recordado: "Somos muchos jugadores nuevos y las lesiones desde pretemporada también han dificultado que nos vayamos conociendo y ajustando entre los compañeros".

La buena noticia en la enfermería es que Fabio Chiuffa ya está entrenando con el grupo y se espera que pueda viajar a Cangas con el resto de la plantilla, aunque Diego Vera probablemente será baja aún para el choque de este sábado. EFE

jmm/rr/jpd