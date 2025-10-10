Espana agencias

Sánchez y Feijóo coinciden en su mensaje el día de la salud mental: hablar salva vidas

Por Newsroom Infobae

Madrid, 10 oct (EFE).- En el día mundial de la salud mental, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coinciden: "Hablar, escuchar y acompañar salva vidas".

En un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, Sánchez afirma que desde el Gobierno "trabajamos por una atención más humana, comunitaria y accesible, y por unas condiciones de vida que favorezcan el bienestar emocional".

Sánchez adjunta al mensaje el cartel del día mundial de la salud mental: "Por una salud mental basada en derechos humanos. Por los pacientes y los profesionales".

En la misma línea, Núñez Feijóo manda "un mensaje claro: no estás solo".

"Hablar salva, escuchar acompaña y actuar transforma. Sigamos rompiendo el silencio con empatía, apoyo y compromiso. Cada vida importa", publica el líder del PP en su cuenta oficial de X.

Núñez Feijóo adjunta a la publicación un vídeo, que también ha difundido el PP en su cuenta en X.

En el vídeo, el líder del PP va desgranando, junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, la importancia de cuidar la salud mental.

"Cada millones de personas hacen un esfuerzo silencioso por seguir adelante aunque nadie lo ve", dice Núñez Feijóo, a quien sigue Fúnez con un mensaje donde pide "reconocer ese esfuerzo y decir no estamos solos".

"Cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo" continúa Feijóo, que pasa el testigo a Fúnez con una apuesta por "instituciones que escuchen, acompañen y ayuden".

También el Ministerio de Sanidad ha publicado en X un mensaje en el que afirma que "la salud mental no se distribuye al azar: impacta con más fuerza en determinados barrios y códigos postales. Allí donde hay más desempleo, menos acceso a la vivienda o menos vínculos comunitarios, se disparan las tasas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos".

Tras su publicación, Sanidad abre un hilo en el que relata las acciones del Gobierno en este sentido. Así se refiere al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que refuerza el número de profesionales, la atención comunitaria, lucha contra el estigma y aborda el uso racional de los psicofármacos y el Plan para la Prevención del Suicidio.EFE

