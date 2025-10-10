Sabadell rechaza por "voluntaristas" cifras de aceptación de la opa que sostiene BBVA

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha asegurado que las cifras de aceptación de la opa de BBVA, que esta entidad eleva al 50 %, son "voluntaristas", ya que sus propias estimaciones indican que apenas "rozan el 30 %".

En una entrevista en Capital Radio, González Bueno ha indicado que los números, que "hemos hecho por delante y por detrás, por arriba y por abajo", muestran que la aceptación roza el 30 %, es decir, que puede estar por encima o por debajo, pero no pasar de ahí.

Lo único que les consta de forma fidedigna son los datos de accionistas minoritarios, el 80 % de los clientes del banco, pero que son "cifras minúsculas".

González Bueno, que en todo momento ha defendido que habrá una segunda opa, ha restado importancia al día después en caso de llevarse a cabo la operación y ha puesto el foco en lo realmente importante, que son los accionistas del Sabadell, y ha asegurado que en todo caso a la entidad "le queda cuerda para rato". EFECOM