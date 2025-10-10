Espana agencias

Prescott planea unirse a leyendas como Brady, Favre y Brees y jugar hasta los 40 años

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- Dak Prescott, 'quarterback' de 32 años de los Dallas Cowboys, afirmó este jueves que planea unirse a leyendas como Tom Brady, Brett Favre y Drew Brees, que permanecieron activos pasados los 40 años.

"Los 40 serían un muy buen número. Obviamente, sé que he sufrido algunas lesiones y que jugué muy duro en la universidad, pero creo que sí puedo llegar a los 40 años jugando al nivel que quiero, sería algo fantástico", afirmó el mariscal de campo en conferencia.

Su intención es emular las exitosas carreras que tuvieron Tom Brady, quien se retiró a los 45 años luego de ganar siete ediciones del Super Bowl, seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers; Brett Favre, campeón en el Super Bowl XXXI con Green Bay Packers, que dijo adiós al fútbol americano a los 41 años; y Drew Brees ganador de un anillo de campeón en el Super Bowl XLIV con New Orleans Saints, quien acabó su carrera con 42 años.

Prescott, el jugador mejor pagado de la NFL con 60 millones de dólares anuales, había dicho hace un par de temporadas que dudaba si podría seguir activo al pasar de su cuarta década de vida, pensamiento que ha modificado.

"Sí, definitivamente he cambiado de parecer. Ahora lo veo con más realismo. Creo que la diversión y la paz que este juego aún me da después de 10 años, puedo mantenerlo. Así que, mientras pueda hacerlo a un nivel del que me sienta orgulloso y feliz, seguiré intentándolo", explicó.

Además de los ocho años que le faltan al pasador de Dallas para acercarse a la longevidad de Brady, Favre y Brees, también tiene pendiente llevar a su equipo a un juego por el título de la NFL y levantar un trofeo Vince Lombardi.

Prescott llegó a la liga reclutado en la cuarta ronda del Draft 2016 por el equipo de la estrella solitaria.

En 10 temporadas ha llevado a Dallas a los 'playoffs' en cinco ocasiones, pero nunca los ha guiado a una final de Conferencia Nacional, a pesar de ello, Jerry Jones, propietario de los Cowboys, confía en que Prescott romperá con los 30 años que acumula su equipo sin ganar un Super Bowl.

En la presente campaña, Dallas marcha en tercer lugar del Este de la Conferencia Nacional con dos triunfos, dos derrotas y un empate. Este domingo visitará a los Carolina Panthers dentro de la semana seis de la temporada. EFE

