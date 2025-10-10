Espana agencias

Podemos tacha de golpista a Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz

Por Newsroom Infobae

Madrid, 10 oct (EFE).- Podemos ha cuestionado este viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, al tacharla de "golpista", y el fundador del partido, Pablo Iglesias, ha ironizado al proponer su entrega a Donald Trump o a Adolf Hitler a título póstumo.

"La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total...", ha escrito Iglesias en la red social X.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado en esta misma red social el "grado de desprestigio" de determinadas instituciones internacionales tras la concesión del Nobel de la Paz a Corina Machado, al señalar que este galardón lo reciben ahora "golpistas y criminales de guerra", y ha añadido que quien lo merecía es la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

IU ha cuestionado también este viernes la concesión del Nobel de la Paz a Corina Machado.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha dicho en X que "en un contexto bélico global, con un genocidio en Palestina y con cientos de iniciativas por la paz y la resolución de conflictos", había suficientes personalidades, entidades y colectivos donde este galardón "habría tenido más sentido".

Y el líder del PCE y diputado de IU, Enrique Santiago, ha comentado en declaraciones a los medios en el Congreso que este premio "debería dedicarse a estimular la paz" y en el caso de Venezuela, ha añadido, no hay una "guerra" ni una "mesa de conversaciones para construir paz". EFE

