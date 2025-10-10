Espana agencias

Oliu (Sabadell) pide a los indecisos que "tiren a la papelera" el impreso de la opa

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 10 oct (EFECOM).- El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido este viernes a los accionistas que aún no han decidido si acudir a la opa del BBVA que "tiren a la papelera" el impreso que han recibido para aceptarla.

"Se equivocarían si lo firman y lo envían" porque "perderían valor", ha afirmado Oliu en una entrevista con Catalunya Ràdio durante la última jornada en la que los inversores pueden ir al canje de acciones.

El Sabadell ofrece "un rendimiento seguro y unos dividendos asegurados", y es un banco "centrado en España y sencillo de comprender", mientras que el BBVA es "un banco internacional más complicado", ha señalado.

Oliu se ha mostrado confiado en que la opa no alcanzará el umbral del 50 % necesario para completarse sin lanzar una segunda oferta, a pesar de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha sostenido que superará ese porcentaje "ampliamente".

"No se lo cree ni él", ha dicho Oliu, que considera que Torres hace esa afirmación como "argumento de venta".

Al valorar la medida del BBVA de ampliar hoy el horario de sus sucursales, Oliu ha señalado: "Estoy esperando que les den un gintonic a las nueve de la noche, para ver si alguien les vota".

El presidente del Sabadell ha asegurado que, en base a los datos con los que cuenta el banco, los minoristas rechazan la opa de manera "masiva".

Los accionistas particulares representan más del 40 % del capital del banco, y el 32 % de ellos son también clientes del Sabadell.

Entre esos inversores, apenas el 1 % ha acudido al canje propuesto por el BBVA, ha sostenido Oliu, que ha agregado que entre los institucionales "hay de todo".

"Los hay a los que les gusta la consolidación, les gusta cualquier fusión porque hay sinergias", mientras que hay otros que "ven claro que no salen los números" y ven los "riesgos" asociados a la operación, ha afirmado.

Oliu ha señalado que no teme la desaparición del Banco Sabadell, algo sobre lo que no ve "ninguna posibilidad, al menos en los próximos cinco años".

El Gobierno ha vetado la eventual fusión del BBVA y el Sabadell, en caso de que la opa tuviera éxito, durante un periodo de tres años, ampliable a cinco.

En el caso en que "el BBVA se convirtiera en accionista importante" del Banco Sabadell, "evidentemente tendríamos en cuenta sus opiniones a la hora de gestionarlo", ha indicado.

"Lo que tengo miedo que desaparezca es lo que yo llamo el alma del banco de Sabadell", ha recalcado Oliu. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las intensas lluvias de esta madrugada provocan 142 incidencias en la Región de Murcia

Infobae

Viva Suecia: "La música no tiene que ser independiente, tiene que ser sostenible y libre"

Infobae

Ley de protección animal: ¿Qué especies exóticas podrán mantenerse en los hogares?

Infobae

La reinvención de Bikila con Dan Rickfelder

Infobae

Fórmula E, 561 millones de audiencia televisiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”