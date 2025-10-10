Murcia ante el aviso rojo: 13 municipios sin clase y 66 máquinas desplegadas en carreteras

Murcia, 10 oct (EFE).- El paso de la dana Alice por la Región de Murcia este viernes ha activado el aviso rojo por lluvias extremas de hasta 60 litros en una hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y naranja en el Valle del Segura, lo que ha llevado a suspender la actividad lectiva y de los centros sociales en trece poblaciones, y a desplegar 66 máquinas con 80 efectivos en las carreteras murcianas.

Según informó anoche el presidente autonómico, Fernando López Miras, a las diez poblaciones afectadas por la suspensión de las clases (Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, y diez pedanías de Murcia, Lorca y Totana) se sumaron a última hora Santomera y Beniel, cuyos alcaldes pidieron a la Comunidad la adopción de esa medida por su cercanía geográfica con el sur de Alicante, también en aviso rojo.

Además de haberse suspendido toda la actividad náutica para hoy, a instancias de Capitanía Marítima, y de que ocurra lo mismo esta jornada con los exámenes de tráfico de la DGT en Cartagena, los juzgados permiten también justificar la ausencia a actos judiciales cuando la alerta roja impida el desplazamiento o la comunicación, según fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La Región de Murcia ha activado su Plan Inunmur contra el Riesgo de Inundaciones, en la tarde de ayer en nivel 0 (el más bajo), que establece la fase de evaluación de la emergencia y de coordinación inicial de medios, en tanto que la Delegación del Gobierno ha ofrecido a la Comunidad todos los medios estatales a su alcance para hacer frente a posibles avenidas o asistencias a la población.

En las últimas horas de este jueves, las lluvias asociadas a la dana Alice provocaron cortes de carreteras con poco tráfico y accesos a ramblas en los municipios de Murcia, Cartagena y Torre Pacheco, y la asistencia a un nonagenario herido leve por un derrumbe de un techo en la pedanía murciana de Los Dolores. EFE