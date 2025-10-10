Montero: Trump estará "algo disgustado" por no haber recibido el Nobel de la Paz

San Fernando (Cádiz), 10 oct (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este viernes que cree que el presidente estadounidense Donald Trump "estará algo disgustado o tendrá alguna decepción" después de haber conocido el veredicto de los Nobel de la Paz, concedido a la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado.

Montero ha hecho este comentario durante la visita que ha realizado este viernes al astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) para inaugurar las instalaciones del Centro de Excelencia de Sistemas Navales de la empresa, al ser preguntada sobre las declaraciones en las que Trump dijo que quizá se debería "expulsar a España de la OTAN" porque no ha querido aumentar el gasto de Defensa al 5 % del PIB.

"Creo que el señor Trump, después de haber conocido el veredicto de los Nobel de la Paz, estará algo disgustado o tendrá alguna decepción, ¿verdad?", ha señalado la vicepresidenta para iniciar su respuesta.

A renglón seguido ha subrayado que España es un Estado miembro de la OTAN "con los mismos derechos que Estados Unidos para participar y, por tanto, para estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica".

"De hecho, la cumbre de la OTAN ya se celebró, la posición de España ya quedó clara", ha explicado, para reiterar que el gobierno piensa que "hay, por supuesto, que apostar por la Defensa y por la seguridad del proyecto europeo y de la Alianza Atlántica, pero que en ningún caso esa apuesta puede competir con los recursos que hay que destinar a los servicios públicos, a la Sanidad, a la Educación, a la Dependencia, a la política de vivienda, a la justicia gratuita, a aquello que nos hace ciudadanos".

Por ello, ha recordado, el Gobierno de España trasladó "que el 2% del gasto en defensa era razonable, era una cantidad ya comprometida y que íbamos a cumplir".

Además "la OTAN certifica que la estamos cumpliendo, es decir, que estamos a la altura de lo que hemos comprometido con los socios europeos".

Montero ha indicado que "evidentemente España va a continuar con las capacidades que tiene desplegadas en todas las misiones que la OTAN. EFE

