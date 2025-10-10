Montero califica de impresentable que Ayuso diga a las mujeres que aborten fuera de Madrid

San Fernando (Cádiz), 10 oct (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado de "impresentable" que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se erija en "la bandera de la libertad" para llamar a "tomarse una caña" en pandemia y que ahora les diga a las mujeres que decidan abortar que "se tienen que ir de esa comunidad".

Durante su visita al astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz), la también ministra de Hacienda ha subrayado que "nadie está por encima de la ley, tampoco Ayuso, tampoco el señor (Alberto Núñez) Feijóo", en referencia a que la presidenta madrileña ha rechazado crear un registro de médicos objetores de practicar el aborto, como establece la ley para que los sistemas sanitarios puedan organizar sus recursos para atender esta prestación.

Montero también se ha referido a que este jueves la presidenta madrileña espetó un "váyanse a otro lado a abortar" en el Parlamento regional.

"A mí me parece lamentable que la presidenta de la comunidad que se quiere erigir en la bandera de la libertad y que la hemos escuchado durante la pandemia contraponer lo que era la salud de los ciudadanos a lo que ella llamaba libertad de tomarse una caña, que ahora, cuando estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, diga que aquella que quiera practicárselo en Madrid se tiene que ir de esa comunidad. Es impresentable", ha comentado.

A su juicio, el PP "siempre tiene un problema en relación con los derechos de las mujeres", y ha anticipado que el Gobierno de España va a blindarlos a través de la Constitución porque "no pueden ser objeto de intercambio, de trueque" con Vox.

"A la menor de cambio, cada vez que hay que aprobar un presupuesto, aprobar una medida, uno de los derechos de las mujeres cae. Da igual el que sea, puntos de atención a la violencia, mayor capacidad de acompañar por las asociaciones a las víctimas. Ahora, negarle el derecho que le da la ley a las mujeres a que se pueda practicar una interrupción voluntaria del embarazo cumpliendo los requisitos que establece la ley", ha agregado.

Para Montero, con este asunto, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se le ven las costuras".

"El señor Feijóo -ha continuado- no tiene liderazgo para plantear una posición dentro de su partido. Le da miedo siempre plantear una posición dentro de su partido, mucho más cuando tiene a la señora Ayuso con un criterio distinto".

La polémica sobre el aborto para la ministra habla "de la falta de carisma y de liderazgo" que Feijóo demuestra "al interior de su partido, en donde tendría que poner pie en pared y decir: se cumple la ley; tan sencillo como esto. No se trata de hacer más nada que cumplir la ley. No puede haber comunidades insumisas en el cumplimiento de la ley". EFE

