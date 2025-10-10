Espana agencias

Montero califica de impresentable que Ayuso diga a las mujeres que aborten fuera de Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

San Fernando (Cádiz), 10 oct (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado de "impresentable" que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se erija en "la bandera de la libertad" para llamar a "tomarse una caña" en pandemia y que ahora les diga a las mujeres que decidan abortar que "se tienen que ir de esa comunidad".

Durante su visita al astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz), la también ministra de Hacienda ha subrayado que "nadie está por encima de la ley, tampoco Ayuso, tampoco el señor (Alberto Núñez) Feijóo", en referencia a que la presidenta madrileña ha rechazado crear un registro de médicos objetores de practicar el aborto, como establece la ley para que los sistemas sanitarios puedan organizar sus recursos para atender esta prestación.

Montero también se ha referido a que este jueves la presidenta madrileña espetó un "váyanse a otro lado a abortar" en el Parlamento regional.

"A mí me parece lamentable que la presidenta de la comunidad que se quiere erigir en la bandera de la libertad y que la hemos escuchado durante la pandemia contraponer lo que era la salud de los ciudadanos a lo que ella llamaba libertad de tomarse una caña, que ahora, cuando estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, diga que aquella que quiera practicárselo en Madrid se tiene que ir de esa comunidad. Es impresentable", ha comentado.

A su juicio, el PP "siempre tiene un problema en relación con los derechos de las mujeres", y ha anticipado que el Gobierno de España va a blindarlos a través de la Constitución porque "no pueden ser objeto de intercambio, de trueque" con Vox.

"A la menor de cambio, cada vez que hay que aprobar un presupuesto, aprobar una medida, uno de los derechos de las mujeres cae. Da igual el que sea, puntos de atención a la violencia, mayor capacidad de acompañar por las asociaciones a las víctimas. Ahora, negarle el derecho que le da la ley a las mujeres a que se pueda practicar una interrupción voluntaria del embarazo cumpliendo los requisitos que establece la ley", ha agregado.

Para Montero, con este asunto, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se le ven las costuras".

"El señor Feijóo -ha continuado- no tiene liderazgo para plantear una posición dentro de su partido. Le da miedo siempre plantear una posición dentro de su partido, mucho más cuando tiene a la señora Ayuso con un criterio distinto".

La polémica sobre el aborto para la ministra habla "de la falta de carisma y de liderazgo" que Feijóo demuestra "al interior de su partido, en donde tendría que poner pie en pared y decir: se cumple la ley; tan sencillo como esto. No se trata de hacer más nada que cumplir la ley. No puede haber comunidades insumisas en el cumplimiento de la ley". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Fiscalía mantiene su petición de casi siete años de cárcel al policía juzgado por maltrato en Granada

La Fiscalía mantiene su petición

El Supremo rechaza la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo García de los días 15 y 16

El Supremo rechaza la petición

Piden 3 años y medio de cárcel para Toño Sanchís por presunta apropiación de casi 400.000 euros de Belén Esteban

Piden 3 años y medio

La Generalitat valenciana no irá a la convención del pacto climático del Gobierno: "No es más que un teatro"

La Generalitat valenciana no irá

Lehendakari reitera que "la responsabilidad de un presunto delito" es de los organizadores del campamento de Bernedo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador de una empresa aeronáutica de baja médica por una lesión en el hombro es pillado por un detective impartiendo clases de boxeo: la Justicia considera procedente el despido

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”