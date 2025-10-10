Espana agencias

Madrid rechaza la ampliación de permisos por fallecimiento por su coste para las empresas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento hasta 10 días y la creación de uno nuevo por cuidados paliativos, asegurando que su coste “ahogaría una vez más” a las empresas.

En declaraciones a los medios este viernes, Albert ha considerado que Yolanda Díaz trata de “conseguir atención” y que el PSOE “no canibalice a Sumar” con este tipo de propuestas, de las que ha destacado también “la revancha” a las empresas y autónomos con las novedades anunciadas del registro de jornada, que garantice la compensación de horas extra.

Según la consejera madrileña, Díaz busca “no perder el foco”, tras el rechazo de la reducción de la jornada laboral, que no fue convalidada en el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció este jueves la intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos, vía decreto ley, que permitan modificar estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores y "seguir ganando derechos". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La autopsia al bebé muerto en Ceuta indica signos de violencia y lesiones en varias zonas

Infobae

Podemos tacha de golpista a Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz

Infobae

Bolaños subraya el intenso trabajo del Gobierno para la liberación de Corina Machado

Infobae

El Athletic impulsa la educación física de 8.000 niños refugiados palestinos en Siria

Infobae

Luis de la Fuente y Chus mateo serán las caras de la nueva campaña #YoSoyTuParaguas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”