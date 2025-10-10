Madrid rechaza la ampliación de permisos por fallecimiento por su coste para las empresas

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento hasta 10 días y la creación de uno nuevo por cuidados paliativos, asegurando que su coste “ahogaría una vez más” a las empresas.

En declaraciones a los medios este viernes, Albert ha considerado que Yolanda Díaz trata de “conseguir atención” y que el PSOE “no canibalice a Sumar” con este tipo de propuestas, de las que ha destacado también “la revancha” a las empresas y autónomos con las novedades anunciadas del registro de jornada, que garantice la compensación de horas extra.

Según la consejera madrileña, Díaz busca “no perder el foco”, tras el rechazo de la reducción de la jornada laboral, que no fue convalidada en el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció este jueves la intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos, vía decreto ley, que permitan modificar estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores y "seguir ganando derechos". EFECOM