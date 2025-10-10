Luis de la Fuente y Chus mateo serán las caras de la nueva campaña #YoSoyTuParaguas

Madrid, 10 oct (EFE).- Los seleccionadores nacionales de fútbol y baloncesto, Luis de la Fuente y Chus Mateo, se han sumado a la iniciativa presentada por la Fundación CEU San Pablo con motivo de la celebración del día mundial de la salud mental.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, será una de las caras de la campaña #YoSoyTuParaguas que buscará impulsar la relevancia social sobre el interés de la salud mental. "Todos podemos ser el paraguas de alguien que lo está pasando mal. Si nos cuidamos entre todos, ganamos", ha declarado el seleccionador nacional en un vídeo publicado por la Fundación CEU en sus redes.

Por otra parte, el seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, ha mencionado en otro vídeo de la fundación que "en el baloncesto, como en la vida, lo importante no es anotar, es jugar en equipo, apoyarse, escuchar al compañero cuando más lo necesita".

El decano de la Facultad de Medicina del CEU San Pablo, Tomás Chivato, ha presentado un decálogo como proyecto en esta nueva campaña con acciones que pretenden recordar la relevancia de la salud mental en el día a día de las personas. EFE