Luis Carrión dirige su primer entrenamiento tras volver al Real Oviedo

Oviedo, 10 oct (EFE).- Luis Carrión dirigió este viernes su primer entrenamiento tras regresar al Real Oviedo y lo hizo acompañado del presidente del club, Martín Peláez, y del director general, Agustín Lleida, que presenciaron la sesión a pie de campo.

Carrión estuvo acompañado por Mikel Rico, exjugador de Athletic, Cartagena o Huesca, que será su segundo entrenador, y por Cristóbal Fuentes, el nuevo preparador físico azul.

Además, del cuerpo técnico de Paunovic continúan el entrenador de porteros Jesús Unanua y el analista Javier Benavides.

Fue un entrenamiento en el que el balón tuvo mucho protagonismo, que duró hora y cuarto y se celebró a puerta cerrada: no trabajaron sobre el césped, además de los jugadores internacionales que están con sus selecciones, Santi Cazorla, David Costas y Brandon Domingues.

El que ya parece casi recuperado es Nacho Vidal, lesionado desde hace tres semanas y cuyo regreso a las convocatorias se espera para el viernes de la semana que viene, momento en el que el Real Oviedo recibirá al Espanyol en el Carlos Tartiere (21:00 horas).

Este mediodía se celebrará la presentación del preparador barcelonés en la sala de prensa del estadio carbayón. EFE

