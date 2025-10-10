Espana agencias

Luis Carrión dirige su primer entrenamiento tras volver al Real Oviedo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Oviedo, 10 oct (EFE).- Luis Carrión dirigió este viernes su primer entrenamiento tras regresar al Real Oviedo y lo hizo acompañado del presidente del club, Martín Peláez, y del director general, Agustín Lleida, que presenciaron la sesión a pie de campo.

Carrión estuvo acompañado por Mikel Rico, exjugador de Athletic, Cartagena o Huesca, que será su segundo entrenador, y por Cristóbal Fuentes, el nuevo preparador físico azul.

Además, del cuerpo técnico de Paunovic continúan el entrenador de porteros Jesús Unanua y el analista Javier Benavides.

Fue un entrenamiento en el que el balón tuvo mucho protagonismo, que duró hora y cuarto y se celebró a puerta cerrada: no trabajaron sobre el césped, además de los jugadores internacionales que están con sus selecciones, Santi Cazorla, David Costas y Brandon Domingues.

El que ya parece casi recuperado es Nacho Vidal, lesionado desde hace tres semanas y cuyo regreso a las convocatorias se espera para el viernes de la semana que viene, momento en el que el Real Oviedo recibirá al Espanyol en el Carlos Tartiere (21:00 horas).

Este mediodía se celebrará la presentación del preparador barcelonés en la sala de prensa del estadio carbayón. EFE

pfg/mfc/jpd

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Getafe Negro celebra este año su mayoría de edad dando protagonismo a países escandinavos

Infobae

Montero: Trump estará "algo disgustado" por no haber recibido el Nobel de la Paz

Infobae

El Gobierno de Ayuso no se siente "cuestionado" por Feijóo por el aborto y ve "absurdo" el registro de objetores

El Gobierno de Ayuso no

Saiz se pregunta quién es la voz autorizada del PP para hablar del aborto o de inmigración

Infobae

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”