Las Palmas-Racing, de la 13ª jornada, el domingo 9 de noviembre

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El encuentro Las Palmas-Racing de Santander, uno de los más destacados de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará a las 14:00 horas del domingo 9 de noviembre.
La jornada comenzará el viernes 7 con el Mirandés-Sporting y acabará el lunes 10 con el Burgos-Castellón.
Horarios anunciados este viernes por LaLiga:
. Viernes 7 noviembre:
20.30 Mirandés-Sporting
. Sábado 8 noviembre:
14.00 Real Sociedad B-Leganés
16.15 Eibar-Albacete
16.15 Huesca-Andorra
18.30 Deportivo-Cultural Leonesa
21.00 Málaga-Córdoba
. Domingo 9 noviembre:
14.00 Las Palmas-Racing Santander
16.15 Ceuta-Almería
18.30 Granada-Zaragoza
21.00 Cádiz-Valladolid
. Lunes 10 noviembre:
20.30 Burgos-Castellón
EFE
jap/jpd
