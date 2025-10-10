Las Palmas-Racing, de la 13ª jornada, el domingo 9 de noviembre

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El encuentro Las Palmas-Racing de Santander, uno de los más destacados de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará a las 14:00 horas del domingo 9 de noviembre.

La jornada comenzará el viernes 7 con el Mirandés-Sporting y acabará el lunes 10 con el Burgos-Castellón.

Horarios anunciados este viernes por LaLiga:

. Viernes 7 noviembre:

20.30 Mirandés-Sporting

. Sábado 8 noviembre:

14.00 Real Sociedad B-Leganés

16.15 Eibar-Albacete

16.15 Huesca-Andorra

18.30 Deportivo-Cultural Leonesa

21.00 Málaga-Córdoba

. Domingo 9 noviembre:

14.00 Las Palmas-Racing Santander

16.15 Ceuta-Almería

18.30 Granada-Zaragoza

21.00 Cádiz-Valladolid

. Lunes 10 noviembre:

20.30 Burgos-Castellón

